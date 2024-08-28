Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд
Київ • УНН
Засновника Telegram Павла Дурова доставлено до суду в Парижі після 4 днів під вартою. Прокуратура Франції пов'язує арешт із розслідуванням кіберзлочинів, включаючи дитячу порнографію та наркотики.
У середу, 28 серпня, керівник Telegram був доставлений до суду, з метою можливого висунення звинувачення.
Передає УНН із посиланням на AFP.
Деталі
Павло Дуров, засновник сервісу обміну повідомленнями Telegram, після чотирьох днів перебування під вартою в поліції, був доставлений до паризького суду рано вранці в середу, 28 серпня. Ймовірно, з метою пред'явлення обвинувачення.
Раніше прокуратура Франції заявила, що арешт Дурова був пов’язаний із кримінальним розслідуванням кіберзлочинів, відкритим у липні "проти неназваної особи" за 12 передбачуваними злочинами.
Серед них:
співучасть у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії,
адміністрування онлайн-платформи, що сприяє організованій злочинності,
придбання, транспортування чи постачання наркотиків.
Офіс прокурора Парижа Лор Беккуо також згадала про можливий злочин у відмові надати необхідні документи владі та наданні послуг шифрування, спрямованих на "забезпечення функцій конфіденційності без необхідної декларації".
Після арешту Павла Дурова компанія Telegram, що базується в Дубаї, запевнила, що "дотримуватиметься законодавства ЄС", зокрема DSA - нового європейського регламенту, який вимагає від онлайн-платформ розгортання інструментів модерації.
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