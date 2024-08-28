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Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд

Засновник Telegram Павло Дуров доставлений у паризький суд

Київ • УНН

 • 13545 перегляди

Засновника Telegram Павла Дурова доставлено до суду в Парижі після 4 днів під вартою. Прокуратура Франції пов'язує арешт із розслідуванням кіберзлочинів, включаючи дитячу порнографію та наркотики.

У середу, 28 серпня, керівник Telegram був доставлений до суду, з метою можливого висунення звинувачення.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Павло Дуров, засновник сервісу обміну повідомленнями Telegram, після чотирьох днів перебування під вартою в поліції, був доставлений до паризького суду рано вранці в середу, 28 серпня. Ймовірно, з метою пред'явлення обвинувачення.

Раніше прокуратура Франції заявила, що арешт Дурова був пов’язаний із кримінальним розслідуванням кіберзлочинів, відкритим у липні "проти неназваної особи" за 12 передбачуваними злочинами.

Серед них:

співучасть у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії,

адміністрування онлайн-платформи, що сприяє організованій злочинності,

придбання, транспортування чи постачання наркотиків.

Офіс прокурора Парижа Лор Беккуо також згадала про можливий злочин у відмові надати необхідні документи владі та наданні послуг шифрування, спрямованих на "забезпечення функцій конфіденційності без необхідної декларації".

Після арешту Павла Дурова компанія Telegram, що базується в Дубаї, запевнила, що "дотримуватиметься законодавства ЄС", зокрема DSA - нового європейського регламенту, який вимагає від онлайн-платформ розгортання інструментів модерації.

"Певних змін" у Telegram не уникнути для користувачів з українськими SIM-картами - Дуров25.04.24, 02:32 • 29455 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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