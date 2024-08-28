Основатель Telegram Павел Дуров доставлен в парижский суд
Киев • УНН
Основатель Telegram Павел Дуров доставлен в суд в Париже после 4 дней под стражей. Прокуратура Франции связывает арест с расследованием киберпреступлений, включая детскую порнографию и наркотики.
В среду, 28 августа, руководитель Telegram был доставлен в суд, с целью возможного предъявления обвинения.
Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Павел Дуров, основатель сервиса обмена сообщениями Telegram, после четырех дней пребывания под стражей в полиции, был доставлен в парижский суд рано утром в среду, 28 августа. Вероятно, с целью предъявления обвинения.
Ранее прокуратура Франции заявила, что арест Дурова был связан с уголовным расследованием киберпреступлений, открытым в июле «против неназванного лица» по 12 предполагаемым преступлениям.
Среди них:
соучастие в хранении и распространении детской порнографии,
администрирование онлайн-платформы, способствующей организованной преступности,
приобретение, транспортировка или поставка наркотиков.
Офис прокурора Парижа Лор Беккуо также упомянула о возможном преступлении в отказе предоставить необходимые документы властям и предоставлении услуг шифрования, направленных на «обеспечение функций конфиденциальности без необходимой декларации».
После ареста Павла Дурова компания Telegram, базирующаяся в Дубае, заверила, что «будет придерживаться законодательства ЕС», в частности DSA - нового европейского регламента, который требует от онлайн-платформ развертывания инструментов модерации.
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