Основатель Telegram Павел Дуров доставлен в парижский суд

В среду, 28 августа, руководитель Telegram был доставлен в суд, с целью возможного предъявления обвинения.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Павел Дуров, основатель сервиса обмена сообщениями Telegram, после четырех дней пребывания под стражей в полиции, был доставлен в парижский суд рано утром в среду, 28 августа. Вероятно, с целью предъявления обвинения.

Ранее прокуратура Франции заявила, что арест Дурова был связан с уголовным расследованием киберпреступлений, открытым в июле «против неназванного лица» по 12 предполагаемым преступлениям.

Среди них:

соучастие в хранении и распространении детской порнографии,

администрирование онлайн-платформы, способствующей организованной преступности,

приобретение, транспортировка или поставка наркотиков.

Офис прокурора Парижа Лор Беккуо также упомянула о возможном преступлении в отказе предоставить необходимые документы властям и предоставлении услуг шифрования, направленных на «обеспечение функций конфиденциальности без необходимой декларации».

После ареста Павла Дурова компания Telegram, базирующаяся в Дубае, заверила, что «будет придерживаться законодательства ЕС», в частности DSA - нового европейского регламента, который требует от онлайн-платформ развертывания инструментов модерации.

"Певних змін" у Telegram не уникнути для користувачів з українськими SIM-картами - Дуров