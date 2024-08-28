Макрон убеждал Павла Дурова перенести штаб-квартиру Telegram в Париж - WSJ

В 2018 году Павел Дуров обедал с Эммануэлем Макроном. Во время этой встречи президент Франции предложил боссу Telegram перенести штаб-квартиру своей компании в Париж. Но российский предприниматель отклонил это предложение.

Об этом сообщает газета «Wall Street Journal», передает УНН.

Детали

В 2018 году основатель Telegram Павел Дуров встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пытаясь убедить его перенести штаб-квартиру компании в Париж. Согласно информации WSJ, эта встреча была частью более широкой стратегии Макрона по позиционированию Франции как центра технологических инноваций.

Возможно, этот эпизод рассказывает о сложных отношениях Дурова с несколькими иностранными правительствами, в том числе и с французским. Правительства нескольких стран были очень обеспокоены Telegram, особенно связями между социальной платформой и членами различных организаций, включая диссидентские группы, исламистских боевиков, наркоторговцев и киберпреступников.

Годами Telegram игнорировал повестки в суд и судебные приказы, которые накапливались в почтовом ящике, который редко проверяют - пишет Wall Street Journal.

Справка

Telegram - удобный мессенджер для публикации новостей и общения. Компания была основана российским предпринимателем Павлом Дуровым в 2013 году.

Сейчас Telegram конкурирует с другими онлайн-сетями, такими как WhatsApp, Instagram, WeChat и TikTok. Платформа базируется в Дубае (ОАЭ) и имеет более 900 миллионов пользователей во всем мире,

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