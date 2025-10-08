Еммануель Макрон планує увечері 8 жовтня виступити із заявою

$41.340.11
7 жовтня, 15:10 • 24473 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 30392 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 25747 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 29325 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 28416 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 52900 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46434 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73564 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60938 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57676 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень7 жовтня, 17:12 • 3382 перегляди
У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. мVideo7 жовтня, 17:19 • 4144 перегляди
Польща не зацікавлена в екстрадиції українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків" - Туск7 жовтня, 17:21 • 2734 перегляди
На Київщині раптово помер чоловік у лікарні, куди приїхав на ВЛК: справу розслідує поліція7 жовтня, 17:45 • 5548 перегляди
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ7 жовтня, 18:03 • 11199 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 24473 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 25166 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 52900 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 64363 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 73417 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Донецька область
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 26531 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 31065 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 83335 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 78549 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 153338 перегляди
The Guardian
The New York Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Еммануель Макрон планує увечері 8 жовтня виступити із заявою

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон виступить із заявою ввечері 8 жовтня, ймовірно, оголосивши про розпуск Національних зборів. Це відбудеться після консультацій з політичними силами та зустрічей зі спікерами палат парламенту.

Еммануель Макрон планує увечері 8 жовтня виступити із заявою

Президент Франції Еммануель Макрон планує виступити із заявою увечері 8 жовтня. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Еммануель Макрон збирається виступити після завершення терміну, який він відвів колишньому прем’єр-міністру Себастьєну Лекорню для проведення консультацій з політичними силами.

За даними видання, президент Франції, ймовірно, має намір оголосити про розпуск Національних зборів - нижньої палати парламенту.

Le Figaro повідомляє, що Макрон уже провів окремі зустрічі зі спікером Сенату Жераром Ларше та головою Національних зборів Яель Брон-Піве. Згідно зі статтею 12 Конституції Франції, такі консультації є обов’язковими перед ухваленням рішення про розпуск парламенту.

Водночас інше джерело видання зазначає, що ці дискусії стосувалися пошуку "точок рівноваги".

Остаточне рішення президент ухвалить після того, як отримає звіт Себастьєна Лекорню щодо результатів його перемовин із лідерами партій.

Нагадаємо

8 вересня парламент Франції більшістю голосів підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру. 

Еммануель Макрон призначив Себастьєна Лекорню сьомим прем'єр-міністром Франції. 

6 жовтня Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону, яку глава держави прийняв. Це сталося після того, як перший раунд призначень до нового уряду викликав гнів опозиції та інших політиків.

Міністр оборони Франції подав у відставку07.10.25, 04:20 • 4208 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція