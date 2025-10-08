Еммануель Макрон планує увечері 8 жовтня виступити із заявою

Президент Франції Еммануель Макрон планує виступити із заявою увечері 8 жовтня. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Еммануель Макрон збирається виступити після завершення терміну, який він відвів колишньому прем’єр-міністру Себастьєну Лекорню для проведення консультацій з політичними силами.

За даними видання, президент Франції, ймовірно, має намір оголосити про розпуск Національних зборів - нижньої палати парламенту.

Le Figaro повідомляє, що Макрон уже провів окремі зустрічі зі спікером Сенату Жераром Ларше та головою Національних зборів Яель Брон-Піве. Згідно зі статтею 12 Конституції Франції, такі консультації є обов’язковими перед ухваленням рішення про розпуск парламенту.

Водночас інше джерело видання зазначає, що ці дискусії стосувалися пошуку "точок рівноваги".

Остаточне рішення президент ухвалить після того, як отримає звіт Себастьєна Лекорню щодо результатів його перемовин із лідерами партій.

Нагадаємо

8 вересня парламент Франції більшістю голосів підтримав вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Франсуа Байру.

Еммануель Макрон призначив Себастьєна Лекорню сьомим прем'єр-міністром Франції.

6 жовтня Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону, яку глава держави прийняв. Це сталося після того, як перший раунд призначень до нового уряду викликав гнів опозиції та інших політиків.

