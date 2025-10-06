Новий уряд Франції зіткнувся з погрозами вотуму недовіри від опозиції

Склад нового уряду Франції затверджено президентом республіки Еммануелем Макроном, багато "попередників" зберегли посади. Водночас новий кабмін зіткнувся з критикою від опозиції, які з'являються на тлі напружених переговорів щодо бюджету Франції.

Деталі

Себастьєн Лекорню – сьомий прем'єр-міністр, затверджений президентом Франції Еммануелем Макроном. Новий глава французького кабміну вже передав главі держави список кандидатур до складу свого уряду.

Сім представників уряду Байру продовжать роботу. Зокрема Жан-Ноель Барро у Міністерстві закордонних справ, Бруно Реталео у Міністерстві внутрішніх справ та Жеральд Дарманен у Міністерстві юстиції.

Першим великим випробуванням для 39-річного Лекорню буде промова у вівторок, в якій має бути викладена його політична програма. Тим часом у самій Франції стають дедалі напруженішими бюджетні переговори. Ситуація потребує делікатних компромісів між трьома ідеологічно протилежними блоками – правлячою центристською меншістю Макрона, ультраправими та лівими.

Двох попередників Лекорню, Франсуа Байру та Мішеля Барньє, парламент звільнив через зусилля щодо стримування державних витрат Франції в той час, коли рейтингові агентства та інвестори уважно стежать за бюджетним дефіцитом країни, найбільшим у єврозоні.

Політичні опоненти заявили, що останній кабінет Макрона є продовженням минулої політики, небажаною спадкоємністю, і на цьому тлі відзначились ультраліві партії - вони обіцяють подати вотум недовіри.

Коментарі представників політикума Франції щодо нового уряду Макрона

Ми чітко дали зрозуміти прем'єр-міністру: це або розрив з минулим, або вотум недовіри. Уряд оголосив цього вечора… що він повністю присвячений наступності і абсолютно нічого не говорить про розрив з минулим, якого вимагає французький народ - заявив на платформі X Джордан Барделла, президент націоналістичної партії «Національне об'єднання».

Вже втретє з виборів у липні 2024 року Еммануель Макрон знову нав'язує нам уряд невдах і політику, яка була відхилена на виборах - теж заява на Х, це лівий депутат Ерік Кокерель.

У той же час напружені переговори щодо бюджету західноєвропейської країни продовжуються.

Лекорню призначив Ролана Лескюра, близького союзника президента, міністром фінансів. Останній недовго провів час у Соціалістичній партії на початку своєї кар'єри.

Представникам нового уряду прийдеться балансувати, у зв'язку з низкою завдань:

важливо забезпечити підтримку соціалістів;

зберігти "пробізнесівську" спадщину Макрона;

утримати "на борту" консерваторів і лібералів;

пам'ятати про бюджетні питання ультраправих, враховуючи їхню готовність спробувати повалити уряд ще раз.

Додамо

Цікавий факт: ексміністр фінансів Бруно Ле Мер, який керував реакцією Франції "будь-якої ціни" на пандемію Covid-19, був призначений міністром оборони.

Ле Мер формуватиме французьке мислення щодо того, як Європа повинна зміцнювати європейську безпеку, оскільки президент США Дональд Трамп вимагає від Європейського Союзу зробити більше для підтримки України. - пише Guardian.

Нагадаємо

