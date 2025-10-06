Новое правительство Франции столкнулось с угрозами вотума недоверия от оппозиции

В то же время новый французский кабмин столкнулся с критикой и угрозами вотума недоверия от ультралевых партий. "Очередной состав правительства президента Макрона является нежелательным продолжением предыдущей политики", считает ультралевая партия Франции. Эти заявления появляются на фоне напряженных бюджетных переговоров.

Себастьен Лекорню – седьмой премьер-министр, утвержденный президентом Франции Эммануэлем Макроном. Новый глава французского кабмина уже передал главе государства список кандидатур в состав своего правительства.

Пять представителей правительства Байру продолжат работу. В частности Жан-Ноэль Барро в Министерстве иностранных дел, Бруно Реталео в Министерстве внутренних дел и Жеральд Дарманен в Министерстве юстиции.

Первым большим испытанием для 39-летнего Лекорню будет речь во вторник, в которой должна быть изложена его политическая программа. Тем временем в самой Франции становятся все более напряженными бюджетные переговоры. Ситуация требует деликатных компромиссов между тремя идеологически противоположными блоками – правящим центристским меньшинством Макрона, ультраправыми и левыми.

Двух предшественников Лекорню, Франсуа Байру и Мишеля Барнье, парламент уволил из-за усилий по сдерживанию государственных расходов Франции в то время, когда рейтинговые агентства и инвесторы внимательно следят за бюджетным дефицитом страны, крупнейшим в еврозоне.

Политические оппоненты заявили, что последний кабинет Макрона является продолжением прошлой политики, нежелательной преемственностью, и на этом фоне отличились ультралевые партии - они обещают подать вотум недоверия.

Комментарии представителей политикума Франции относительно нового правительства Макрона

Мы четко дали понять премьер-министру: это либо разрыв с прошлым, либо вотум недоверия. Правительство объявило этим вечером… что оно полностью посвящено преемственности и абсолютно ничего не говорит о разрыве с прошлым, которого требует французский народ - заявил на платформе X Джордан Барделла, президент националистической партии «Национальное объединение».

Уже в третий раз с выборов в июле 2024 года Эммануэль Макрон снова навязывает нам правительство неудачников и политику, которая была отклонена на выборах - тоже заявление на Х, это левый депутат Эрик Кокерель.

В то же время напряженные переговоры по бюджету западноевропейской страны продолжаются.

Лекорню назначил Ролана Лескюра, близкого союзника президента, министром финансов. Последний недолго провел время в Социалистической партии в начале своей карьеры.

Представителям нового правительства придется балансировать, в связи с рядом задач:

важно обеспечить поддержку социалистов;

сохранить "пробизнесовское" наследие Макрона;

удержать "на борту" консерваторов и либералов;

помнить о бюджетных вопросах ультраправых, учитывая их готовность попытаться свергнуть правительство еще раз.

Интересный факт: экс-министр финансов Бруно Ле Мер, который руководил реакцией Франции "любой ценой" на пандемию Covid-19, был назначен министром обороны.

Ле Мер будет формировать французское мышление относительно того, как Европа должна укреплять европейскую безопасность, поскольку президент США Дональд Трамп требует от Европейского Союза сделать больше для поддержки Украины. - пишет Guardian.

8 сентября парламент Франции большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру.

Президент Франции Эммануэль Макрон, "разделяя скептицизм Берлина", не особенно увлечен планом Европейской комиссии по "стене дронов".



