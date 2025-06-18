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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экономика Франции демонстрирует слабость на фоне её укрепления в других странах Европы - Bloomberg

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Экономика Франции демонстрирует слабость, её рост в 2025 году будет ниже среднего по еврозоне. Неопределенность в отношении бюджетных сокращений может повлиять на доверие экономических агентов.

Экономика Франции демонстрирует слабость на фоне её укрепления в других странах Европы - Bloomberg

Экономика Франции отстает от остальной Европы, демонстрируя слабость по всем направлениям. В связи с этим неопределенность относительно сокращения бюджета, похоже, вернется, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Рост валового внутреннего продукта на 0,6% в 2025 году впервые за три года будет ниже среднего показателя по еврозоне, показывают прогнозы Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), опубликованные в среду. После роста всего на 0,1% в первом квартале ВВП будет расти на 0,2% в каждом из последующих трех.

Французская экономика, кажется, не согласуется с остальным континентом. Хотя активность в 2023 и 2024 годах была несколько лучше, чем в других европейских странах, ее двигатели роста сейчас исчерпывают пару

- говорится в своем первом годовом прогнозе INSEE.

Это низкое экономическое положение является еще одной головной болью для экономики №2 в еврозоне, поскольку весь регион борется с торговой напряженностью, перевооружением и боевыми действиями на Ближнем Востоке.

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По данным INSEE, также существует неопределенность относительно того, как увеличение расходов Германии повлияет на рост, тогда как собственные фискальные планы Франции остаются неизменными, прежде чем правительство представит сокращение бюджета в ближайшие недели.

Ожидаемые объявления в начале июля могут изменить поведение экономических агентов, что приведет к восстановлению доверия или, наоборот, к большей вялости

- подчеркивает INSEE.

Расходы домохозяйств уже слабы, а уровень сбережений находится на самом высоком уровне за 45 лет, за исключением короткого периода во время пандемии.

Даже если покупательная способность была лучше защищена, чем где-либо еще, французские домохозяйства тратят экономно

- отмечает INSEE.

Дополнение

Следующий саммит G7 состоится во Франции в альпийском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована на июнь 2026 года.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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