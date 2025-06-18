Экономика Франции демонстрирует слабость на фоне её укрепления в других странах Европы - Bloomberg
Киев • УНН
Экономика Франции демонстрирует слабость, её рост в 2025 году будет ниже среднего по еврозоне. Неопределенность в отношении бюджетных сокращений может повлиять на доверие экономических агентов.
Экономика Франции отстает от остальной Европы, демонстрируя слабость по всем направлениям. В связи с этим неопределенность относительно сокращения бюджета, похоже, вернется, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Рост валового внутреннего продукта на 0,6% в 2025 году впервые за три года будет ниже среднего показателя по еврозоне, показывают прогнозы Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), опубликованные в среду. После роста всего на 0,1% в первом квартале ВВП будет расти на 0,2% в каждом из последующих трех.
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По данным INSEE, также существует неопределенность относительно того, как увеличение расходов Германии повлияет на рост, тогда как собственные фискальные планы Франции остаются неизменными, прежде чем правительство представит сокращение бюджета в ближайшие недели.
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Дополнение
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