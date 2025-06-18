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Економіка Франції демонструє слабкість на тлі її зміцнення в інших країнах Європи - Bloomberg

Київ • УНН

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Економіка Франції демонструє слабкість, її зростання у 2025 році буде нижчим за середнє по єврозоні. Невизначеність щодо бюджетних скорочень може вплинути на довіру економічних агентів.

Економіка Франції демонструє слабкість на тлі її зміцнення в інших країнах Європи - Bloomberg

Економіка Франції відстає від решти Європи, демонструючи слабкість по всіх напрямках. У зв'язку з цим невизначеність щодо скорочення бюджету, схоже, повернеться, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зростання валового внутрішнього продукту на 0,6% у 2025 році вперше за три роки буде меншим, ніж середній показник по єврозоні, показують прогнози Національного інституту статистики і економічних досліджень Франції (INSEE), опубліковані в середу. Після зростання лише на 0,1% у першому кварталі ВВП зростатиме на 0,2% у кожному з наступних трьох.

Французька економіка, здається, не узгоджується з рештою континенту. Хоча активність у 2023 та 2024 роках була дещо кращою, ніж в інших європейських країнах, її двигуни зростання зараз вичерпують пару

- йдеться у своєму першому річному прогнозі INSEE.

Це низьке економічне становище є ще одним головним болем для економіки №2 у єврозоні, оскільки весь регіон бореться з торговельною напруженістю, переозброєнням та бойовими діями на Близькому Сході.

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За даними INSEE, також існує невизначеність щодо того, як збільшення витрат Німеччини вплине на зростання, тоді як власні фіскальні плани Франції залишаються незмінними, перш ніж уряд представить скорочення бюджету в найближчі тижні.

Очікувані оголошення на початку липня можуть змінити поведінку економічних агентів, що призведе до відновлення довіри або, навпаки, до більшої млявості

- наголошує INSEE.

Витрати домогосподарств вже слабкі, а рівень заощаджень знаходиться на найвищому рівні за 45 років, за винятком короткого періоду під час пандемії.

Навіть якщо купівельна спроможність була краще захищена, ніж деінде, французькі домогосподарства витрачають економно

- зазначає INSEE.

Доповнення

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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