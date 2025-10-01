Макрон не особливо захоплений планом Єврокомісії щодо "стіни дронів": що пропонує

$41.140.18
Ексклюзив
12:21 • 5736 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8202 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10342 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в Одесі
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41467 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
1 жовтня, 05:57 • 35691 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28536 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46522 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
30 вересня, 17:35 • 25302 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34646 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63055 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
1 жовтня, 05:18 • 29932 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
07:33 • 27588 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico
08:02 • 16075 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel
08:09 • 22192 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58 • 13219 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 5796 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача
11:02 • 7972 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
10:37 • 10203 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41505 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтня
1 жовтня, 05:00 • 46545 перегляди
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Володимир Вакуленко
Україна
Копенгаген
Сполучені Штати Америки
Данія
Харківська область
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
09:58 • 13323 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
07:33 • 27688 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
30 вересня, 18:48 • 22147 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
30 вересня, 14:16 • 25861 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
30 вересня, 09:59 • 35986 перегляди
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Макрон не особливо захоплений планом Єврокомісії щодо "стіни дронів": що пропонує

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон висловив скептицизм щодо пропозиції Єврокомісії про "стіну дронів", наголошуючи на необхідності систем раннього попередження та протидії безпілотникам. Він також заявив про конфронтацію з росією через її агресивну поведінку в інформаційному просторі та кібератаки.

Макрон не особливо захоплений планом Єврокомісії щодо "стіни дронів": що пропонує

Президент Франції Еммануель Макрон, "розділяючи скептицизм Берліна", не особливо захоплений планом Європейської комісії щодо "стіни дронів", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Я з обережністю ставлюся до [таких] термінів. Усе набагато складніше", - заявив Макрон, прибувши на неформальний саміт ЄС у Копенгагені.

Натомість, підкреслив президент Франції, європейцям необхідно розробляти системи раннього попередження (Франція та Німеччина наразі співпрацюють у цьому питанні) та засоби протидії безпілотникам, закуповувати засоби "стримуючого" глибокого удару та закуповувати більше систем ППО.

Також Макрон заявив про "конфронтацію" з росією.

"Ми перебуваємо в стані конфронтації з росією, яка вже кілька років поводиться вкрай агресивно в інформаційному просторі, у тому числі під час виборів, і посилює свої кібератаки", - заявив президент Франції.

Як пише видання, на відміну від своїх фінських та данських колег, які виступали раніше, Макрон утримався від слова "війна", а натомість згадав "гібридні загрози на полі конфронтації".

"Будь-який, хто порушує повітряний простір, підлягає репресіям: це наше право", - сказав Макрон, додавши: "Нас перевіряють".

Каллас: порушення повітряного простору росією прирівнюється до "спонсорованого державою тероризму"01.10.25, 14:38 • 892 перегляди

Також президент Франції наголосив, що вилучення заморожених російських активів та їх використання для підтримки України ризикує підірвати довіру до європейських фінансових органів та може відлякати інвесторів, пише видання.

Пошук коштів на фінансових ринках шляхом випуску нових боргових зобов'язань під гарантії ЄС та національних бюджетів є "дуже гарною ідеєю", заявив Макрон. Представник Єлисейського палацу на початку цього тижня заявив, що Франція зацікавлена ​​в цьому варіанті за умови рівного розподілу тягаря кредиту і лише в тому випадку, якщо він не вплине на державні фінанси Франції, які перебувають у катастрофічному стані, вказує видання.

Європейські платники податків не мають оплачувати війну росії: фон дер Ляєн наголосила на плані щодо €140 млрд з активів рф для України01.10.25, 14:55 • 1074 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Копенгаген
Емманюель Макрон
Франція
Німеччина