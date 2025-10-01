Макрон не особливо захоплений планом Єврокомісії щодо "стіни дронів": що пропонує

Президент Франції Еммануель Макрон, "розділяючи скептицизм Берліна", не особливо захоплений планом Європейської комісії щодо "стіни дронів", повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Я з обережністю ставлюся до [таких] термінів. Усе набагато складніше", - заявив Макрон, прибувши на неформальний саміт ЄС у Копенгагені.

Натомість, підкреслив президент Франції, європейцям необхідно розробляти системи раннього попередження (Франція та Німеччина наразі співпрацюють у цьому питанні) та засоби протидії безпілотникам, закуповувати засоби "стримуючого" глибокого удару та закуповувати більше систем ППО.

Також Макрон заявив про "конфронтацію" з росією.

"Ми перебуваємо в стані конфронтації з росією, яка вже кілька років поводиться вкрай агресивно в інформаційному просторі, у тому числі під час виборів, і посилює свої кібератаки", - заявив президент Франції.

Як пише видання, на відміну від своїх фінських та данських колег, які виступали раніше, Макрон утримався від слова "війна", а натомість згадав "гібридні загрози на полі конфронтації".

"Будь-який, хто порушує повітряний простір, підлягає репресіям: це наше право", - сказав Макрон, додавши: "Нас перевіряють".

Також президент Франції наголосив, що вилучення заморожених російських активів та їх використання для підтримки України ризикує підірвати довіру до європейських фінансових органів та може відлякати інвесторів, пише видання.

Пошук коштів на фінансових ринках шляхом випуску нових боргових зобов'язань під гарантії ЄС та національних бюджетів є "дуже гарною ідеєю", заявив Макрон. Представник Єлисейського палацу на початку цього тижня заявив, що Франція зацікавлена ​​в цьому варіанті за умови рівного розподілу тягаря кредиту і лише в тому випадку, якщо він не вплине на державні фінанси Франції, які перебувають у катастрофічному стані, вказує видання.

