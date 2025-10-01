Каллас: порушення повітряного простору росією прирівнюється до "спонсорованого державою тероризму"

$41.140.18
Ексклюзив
12:21 • 5736 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 8202 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 10342 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41467 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 35691 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 28536 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 46522 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25302 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34646 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 63055 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
В Одесі майже добу ліквідовують наслідки негоди: 9 людей загинули, у тому числі дитина
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об'єктами критичної інфраструктури - Spiegel
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 5738 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодні
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 41469 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto1 жовтня, 05:00 • 46522 перегляди
Володимир Зеленський
Федір Веніславський
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Володимир Вакуленко
Україна
Копенгаген
Сполучені Штати Америки
Данія
Харківська область
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
Financial Times
TikTok
Tesla Model Y
E-6 Mercury
Детонатор

Каллас: порушення повітряного простору росією прирівнюється до "спонсорованого державою тероризму"

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що вторгнення росії в повітряний простір європейських країн є рівносильним "спонсорованому державою тероризму". Вона зазначила, що росія ескалює ситуацію різними вторгненнями.

Каллас: порушення повітряного простору росією прирівнюється до "спонсорованого державою тероризму"

Вторгнення росії у повітряний простір європейських країн рівносильне "спонсорованому державою тероризму", заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на неформальний саміт лідерів блоку у Копенгагені, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Ми бачимо, як росія явно ескалує з різними типами вторгнень, які вони здійснюють", – сказала Каллас.

Доповнення

В останні тижні російські дрони та літаки порушили повітряний простір Польщі та Естонії відповідно, а Данія також стежить за кремлем через хвилю спостережень дронів у своїх аеропортах та на авіабазах.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Кая Каллас
Копенгаген
Європейський Союз
Данія
Естонія
Польща