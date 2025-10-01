Каллас: порушення повітряного простору росією прирівнюється до "спонсорованого державою тероризму"
Київ • УНН
Вторгнення росії у повітряний простір європейських країн рівносильне "спонсорованому державою тероризму", заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на неформальний саміт лідерів блоку у Копенгагені, пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
"Ми бачимо, як росія явно ескалує з різними типами вторгнень, які вони здійснюють", – сказала Каллас.
Доповнення
В останні тижні російські дрони та літаки порушили повітряний простір Польщі та Естонії відповідно, а Данія також стежить за кремлем через хвилю спостережень дронів у своїх аеропортах та на авіабазах.