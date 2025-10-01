Каллас: нарушение воздушного пространства россией приравнивается к "спонсируемому государством терроризму"

Вторжение россии в воздушное пространство европейских стран равносильно "спонсируемому государством терроризму", заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на неформальный саммит лидеров блока в Копенгагене, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

"Мы видим, как россия явно эскалирует с различными типами вторжений, которые они осуществляют", - сказала Каллас.

Дополнение

В последние недели российские дроны и самолеты нарушили воздушное пространство Польши и Эстонии соответственно, а Дания также следит за кремлем из-за волны наблюдений дронов в своих аэропортах и на авиабазах.