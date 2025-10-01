Макрон не особо воодушевлен планом Еврокомиссии по "стене дронов": что предлагает

$41.140.18
Эксклюзив
12:21
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в Одессе
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
1 октября, 05:57
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
30 сентября, 17:35
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзивы
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенок
1 октября, 05:18
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico
08:02
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel
08:09
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя
11:02
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня
10:37
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго
Эксклюзив
1 октября, 06:00
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октября
1 октября, 05:00
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
30 сентября, 18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены
30 сентября, 14:16
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
30 сентября, 09:59
Макрон не особо воодушевлен планом Еврокомиссии по "стене дронов": что предлагает

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм относительно предложения Еврокомиссии о "стене дронов", подчеркивая необходимость систем раннего предупреждения и противодействия беспилотникам. Он также заявил о конфронтации с Россией из-за ее агрессивного поведения в информационном пространстве и кибератак.

Макрон не особо воодушевлен планом Еврокомиссии по "стене дронов": что предлагает

Президент Франции Эммануэль Макрон, "разделяя скептицизм Берлина", не особенно воодушевлен планом Европейской комиссии по "стене дронов", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Я с осторожностью отношусь к [таким] терминам. Все гораздо сложнее", - заявил Макрон, прибыв на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

Вместо этого, подчеркнул президент Франции, европейцам необходимо разрабатывать системы раннего предупреждения (Франция и Германия сейчас сотрудничают в этом вопросе) и средства противодействия беспилотникам, закупать средства "сдерживающего" глубокого удара и закупать больше систем ПВО.

Также Макрон заявил о "конфронтации" с россией.

"Мы находимся в состоянии конфронтации с россией, которая уже несколько лет ведет себя крайне агрессивно в информационном пространстве, в том числе во время выборов, и усиливает свои кибератаки", - заявил президент Франции.

Как пишет издание, в отличие от своих финских и датских коллег, выступавших ранее, Макрон воздержался от слова "война", а вместо этого упомянул "гибридные угрозы на поле конфронтации".

"Любой, кто нарушает воздушное пространство, подлежит репрессиям: это наше право", - сказал Макрон, добавив: "Нас проверяют".

Каллас: нарушение воздушного пространства россией приравнивается к "спонсируемому государством терроризму"01.10.25, 14:38 • 802 просмотра

Также президент Франции подчеркнул, что изъятие замороженных российских активов и их использование для поддержки Украины рискует подорвать доверие к европейским финансовым органам и может отпугнуть инвесторов, пишет издание.

Поиск средств на финансовых рынках путем выпуска новых долговых обязательств под гарантии ЕС и национальных бюджетов является "очень хорошей идеей", заявил Макрон. Представитель Елисейского дворца в начале этой недели заявил, что Франция заинтересована в этом варианте при условии равного распределения бремени кредита и только в том случае, если он не повлияет на государственные финансы Франции, которые находятся в катастрофическом состоянии, указывает издание.

Европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну россии: фон дер Ляйен указала на план по €140 млрд из активов рф для Украины01.10.25, 14:55 • 864 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Копенгаген
Эмманюэль Макрон
Франция
Германия