Макрон не особо воодушевлен планом Еврокомиссии по "стене дронов": что предлагает

Президент Франции Эммануэль Макрон, "разделяя скептицизм Берлина", не особенно воодушевлен планом Европейской комиссии по "стене дронов", сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Я с осторожностью отношусь к [таким] терминам. Все гораздо сложнее", - заявил Макрон, прибыв на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

Вместо этого, подчеркнул президент Франции, европейцам необходимо разрабатывать системы раннего предупреждения (Франция и Германия сейчас сотрудничают в этом вопросе) и средства противодействия беспилотникам, закупать средства "сдерживающего" глубокого удара и закупать больше систем ПВО.

Также Макрон заявил о "конфронтации" с россией.

"Мы находимся в состоянии конфронтации с россией, которая уже несколько лет ведет себя крайне агрессивно в информационном пространстве, в том числе во время выборов, и усиливает свои кибератаки", - заявил президент Франции.

Как пишет издание, в отличие от своих финских и датских коллег, выступавших ранее, Макрон воздержался от слова "война", а вместо этого упомянул "гибридные угрозы на поле конфронтации".

"Любой, кто нарушает воздушное пространство, подлежит репрессиям: это наше право", - сказал Макрон, добавив: "Нас проверяют".

Каллас: нарушение воздушного пространства россией приравнивается к "спонсируемому государством терроризму"

Также президент Франции подчеркнул, что изъятие замороженных российских активов и их использование для поддержки Украины рискует подорвать доверие к европейским финансовым органам и может отпугнуть инвесторов, пишет издание.

Поиск средств на финансовых рынках путем выпуска новых долговых обязательств под гарантии ЕС и национальных бюджетов является "очень хорошей идеей", заявил Макрон. Представитель Елисейского дворца в начале этой недели заявил, что Франция заинтересована в этом варианте при условии равного распределения бремени кредита и только в том случае, если он не повлияет на государственные финансы Франции, которые находятся в катастрофическом состоянии, указывает издание.

Европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну россии: фон дер Ляйен указала на план по €140 млрд из активов рф для Украины