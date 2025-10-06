Новий прем'єр Франції подав у відставку після менше ніж місяць на посаді - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону, яку глава держави прийняв. Це сталося після того, як перший раунд призначень до нового уряду викликав гнів опозиції та інших політиків.
Новий прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту країни Еммануелю Макрону, повідомляє BFMTV, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, прем'єр-міністр Франції подав заяву про відставку Еммануелю Макрону, про що оголосив Єлисейський палац.
"Глава держави її прийняв", - пише видання.
Доповнення
Себастьєн Лекорню прем'єр-міністр Франції менше місяця. Його призначили на посаду 9 вересня 2025 року.
Інформація про його відставку з'явилася після того, як перший раунд призначень до нового французького уряду, що відбувся цієї неділі, 5 жовтня, викликав гнів як опозиції, так і інших політиків.