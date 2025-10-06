Новый премьер Франции подал в отставку после менее чем месяц на посту - СМИ
Киев • УНН
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, которое глава государства принял. Это произошло после того, как первый раунд назначений в новое правительство вызвал гнев оппозиции и других политиков.
Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону, сообщает BFMTV, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, премьер-министр Франции подал заявление об отставке Эммануэлю Макрону, о чем объявил Елисейский дворец.
"Глава государства ее принял", - пишет издание.
Дополнение
Себастьен Лекорню премьер-министр Франции меньше месяца. Его назначили на должность 9 сентября 2025 года.
Информация о его отставке появилась после того, как первый раунд назначений в новое французское правительство, состоявшийся в это воскресенье, 5 октября, вызвал гнев как оппозиции, так и других политиков.