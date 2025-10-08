$41.340.11
Эммануэль Макрон планирует вечером 8 октября выступить с заявлением

Киев • УНН

 • 370 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с заявлением вечером 8 октября, вероятно, объявив о роспуске Национального собрания. Это произойдет после консультаций с политическими силами и встреч со спикерами палат парламента.

Эммануэль Макрон планирует вечером 8 октября выступить с заявлением

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября. Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.

Детали

Эммануэль Макрон собирается выступить после завершения срока, который он отвел бывшему премьер-министру Себастьену Лекорню для проведения консультаций с политическими силами.

По данным издания, президент Франции, вероятно, намерен объявить о роспуске Национального собрания - нижней палаты парламента.

Le Figaro сообщает, что Макрон уже провел отдельные встречи со спикером Сената Жераром Ларше и председателем Национального собрания Яэль Брон-Пиве. Согласно статье 12 Конституции Франции, такие консультации являются обязательными перед принятием решения о роспуске парламента.

В то же время другой источник издания отмечает, что эти дискуссии касались поиска "точек равновесия".

Окончательное решение президент примет после того, как получит отчет Себастьена Лекорню о результатах его переговоров с лидерами партий.

Напомним

8 сентября парламент Франции большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру.

Эммануэль Макрон назначил Себастьена Лекорню седьмым премьер-министром Франции.

6 октября Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, которое глава государства принял. Это произошло после того, как первый раунд назначений в новое правительство вызвал гнев оппозиции и других политиков.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
