Министр обороны Франции подал в отставку
Киев • УНН
Министр обороны Франции Брюно Ле Мер заявил о своем намерении подать в отставку, о чем сообщил в соцсети Х. Президент Республики Эммануэль Макрон принял его предложение.
Об этом информирует УНН со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.
В этих обстоятельствах поздно утром я предложил президенту Республики (Эммануэлю Макрону – ИФ-У) немедленно выйти из правительства и передать свои обязанности Министра Вооруженных Сил Премьер-министру. Президент Республики принял мое предложение
Министр обороны объяснил, что согласился войти в состав правительства, руководствуясь исключительно чувством долга — в условиях сложной геополитической ситуации, чтобы служить Франции и ее гражданам.
Отмечаю, что мое решение вызывает непонятные, ложные и непропорциональные реакции у некоторых людей. Ни одна отдельная ситуация не должна препятствовать бесперебойному функционированию страны и наших институтов
Брюно Ле Мэр надеется, что это решение позволит возобновить переговоры с целью формирования нового правительства, которое нужно Франции.
"Мое обязательство служить Франции и французскому народу всегда будет обусловлено заботой об общих интересах и государстве", - отметил он.
Напомним
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, которое глава государства принял. Это произошло после того, как первый раунд назначений в новое правительство вызвал гнев оппозиции и других политиков.
