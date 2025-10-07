Міністр оборони Франції подав у відставку

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку. Про це інформує УНН з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

За цих обставин пізно вранці я запропонував президенту Республіки (Еммануелю Макрону – ІФ-У) негайно вийти з уряду та передати свої обов'язки Міністра Збройних Сил Прем'єр-міністру. Президент Республіки прийняв мою пропозицію

Міністр оборони пояснив, що погодився увійти до складу уряду, керуючись виключно почуттям обов’язку — в умовах складної геополітичної ситуації, аби служити Франції та її громадянам.

Зазначаю, що моє рішення викликає незрозумілі, хибні та непропорційні реакції у деяких людей. Жодна окрема ситуація не повинна перешкоджати безперебійному функціонуванню країни та наших інституцій