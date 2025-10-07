Міністр оборони Франції подав у відставку
Київ • УНН
Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку, про що повідомив у соцмережі Х. Президент Республіки Еммануель Макрон прийняв його пропозицію.
Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку. Про це інформує УНН з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.
За цих обставин пізно вранці я запропонував президенту Республіки (Еммануелю Макрону – ІФ-У) негайно вийти з уряду та передати свої обов'язки Міністра Збройних Сил Прем'єр-міністру. Президент Республіки прийняв мою пропозицію
Міністр оборони пояснив, що погодився увійти до складу уряду, керуючись виключно почуттям обов’язку — в умовах складної геополітичної ситуації, аби служити Франції та її громадянам.
Зазначаю, що моє рішення викликає незрозумілі, хибні та непропорційні реакції у деяких людей. Жодна окрема ситуація не повинна перешкоджати безперебійному функціонуванню країни та наших інституцій
Брюно Ле Мер сподівається, що це рішення дозволить відновити переговори з метою формування нового уряду, який потрібен Франції.
"Моє зобов'язання служити Франції та французькому народу завжди буде зумовлене турботою про загальні інтереси та державу", - зазначив він.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону, яку глава держави прийняв. Це сталося після того, як перший раунд призначень до нового уряду викликав гнів опозиції та інших політиків.
