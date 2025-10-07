Міністр оборони Франції подав у відставку

$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 16763 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 39296 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 35572 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 38638 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 69867 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 31452 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 38298 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 65539 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77162 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92529 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Енергетична криза в росії: дефіцит електроенергії сягає 25 ГВт - розвідка6 жовтня, 17:25 • 5282 перегляди
Три вироки і 50 справ у суді: прокуратура Луганщини притягує до відповідальності колаборантів та зрадників6 жовтня, 17:46 • 3232 перегляди
Зеленський анонсував рішення центральної влади щодо неефективних місцевих керівників6 жовтня, 18:12 • 3300 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 9782 перегляди
"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk Video21:36 • 5384 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 31036 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 40924 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 69867 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 182153 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 110099 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Данія
Сектор Газа
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 9940 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 65263 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 61727 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 137324 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 69029 перегляди
The Guardian
Truth Social
Forbes
Су-30
МіГ-31

Міністр оборони Франції подав у відставку

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку, про що повідомив у соцмережі Х. Президент Республіки Еммануель Макрон прийняв його пропозицію.

Міністр оборони Франції подав у відставку

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку. Про це інформує УНН з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

За цих обставин пізно вранці я запропонував президенту Республіки (Еммануелю Макрону – ІФ-У) негайно вийти з уряду та передати свої обов'язки Міністра Збройних Сил Прем'єр-міністру. Президент Республіки прийняв мою пропозицію

- йдеться у дописі політика.

Міністр оборони пояснив, що погодився увійти до складу уряду, керуючись виключно почуттям обов’язку — в умовах складної геополітичної ситуації, аби служити Франції та її громадянам.

Зазначаю, що моє рішення викликає незрозумілі, хибні та непропорційні реакції у деяких людей. Жодна окрема ситуація не повинна перешкоджати безперебійному функціонуванню країни та наших інституцій

- написав він.

Брюно Ле Мер сподівається, що це рішення дозволить відновити переговори з метою формування нового уряду, який потрібен Франції.

"Моє зобов'язання служити Франції та французькому народу завжди буде зумовлене турботою про загальні інтереси та державу", - зазначив він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону, яку глава держави прийняв. Це сталося після того, як перший раунд призначень до нового уряду викликав гнів опозиції та інших політиків.

Новий уряд Франції зіткнувся з погрозами вотуму недовіри від опозиції06.10.25, 08:39 • 3510 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція