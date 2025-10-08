Парламент Франции отклонил инициативу по импичменту Макрона

Бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило инициативу по импичменту президента Эмманюэля Макрона на фоне политического кризиса. Об этом пишет издание Le Figaro, передает УНН.

Депутаты, члены бюро Национальной ассамблеи, признали неприемлемым предложение об отставке Эммануэля Макрона, поданное партией "Непокоренная Франция". Следовательно, оно не будет обсуждаться ни в комитете, ни в зале заседаний - пишет издание.

На этапе рассмотрения в бюро "против" вынесения вопроса на рассмотрение проголосовали 10, тогда как "за" – лишь 5, и 5 "воздержались".

Напомним

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с заявлением вечером 8 октября, вероятно, объявив о роспуске Национального собрания. Это произойдет после консультаций с политическими силами и встреч со спикерами палат парламента.