12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
Хранитель

Парламент Франции отклонил инициативу по импичменту Макрона

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило инициативу по импичменту президента Эмманюэля Макрона. Предложение ультралевой партии "Непокоренная Франция" не будет обсуждаться из-за недостаточного количества голосов.

Парламент Франции отклонил инициативу по импичменту Макрона

Бюро Национальной ассамблеи Франции отклонило инициативу по импичменту президента Эмманюэля Макрона на фоне политического кризиса. Об этом пишет издание Le Figaro, передает УНН.

Депутаты, члены бюро Национальной ассамблеи, признали неприемлемым предложение об отставке Эммануэля Макрона, поданное партией "Непокоренная Франция". Следовательно, оно не будет обсуждаться ни в комитете, ни в зале заседаний 

- пишет издание.

На этапе рассмотрения в бюро "против" вынесения вопроса на рассмотрение проголосовали 10, тогда как "за" – лишь 5, и 5 "воздержались".

Напомним

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с заявлением вечером 8 октября, вероятно, объявив о роспуске Национального собрания. Это произойдет после консультаций с политическими силами и встреч со спикерами палат парламента.

Павел Башинский

Новости Мира
Эмманюэль Макрон
Франция