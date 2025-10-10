$41.510.10
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
17:04 • 15040 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 25497 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 14:10 • 19867 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 18571 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 24959 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
10 жовтня, 10:53 • 33501 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
10 жовтня, 09:44 • 36868 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18417 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
10 жовтня, 07:24 • 18955 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Прем'єр-міністром Франції знову став Себастьян Лекорню

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Президент Франції Емманюель Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Це відбулося після консультацій з представниками основних політичних партій, за винятком ліворадикальної та ультраправої партій.

Прем'єр-міністром Франції знову став Себастьян Лекорню

Президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері у п'ятницю повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Зазначається, що оголошення було зроблено після заключних консультацій з представниками основних політичних партій Франції.

"На початку дня глава держави зібрав у Єлисейському палаці лідерів партій, за винятком представників ліворадикальної партії "Нескорена Франція" (LFI) та ультраправого "Національного об'єднання" (RN). За словами представників Єлисейського палацу, ця зустріч "мала стати моментом колективної відповідальності", - вказує видання.

Нагадаємо

Днями тоді ще колишній прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що нові вибори є малоймовірними. Обговорюючи з партіями поступки для підтримки бюджету, політик підтвердив мету утримати державний дефіцит нижче 5%.

Раніше міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку, про що повідомив у соцмережі Х. Президент Республіки Емманюель Макрон прийняв його пропозицію.

Парламент Франції відхилив ініціативу щодо імпічменту Макрона08.10.25, 16:22 • 2974 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Емманюель Макрон
Франція