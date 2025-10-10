Прем'єр-міністром Франції знову став Себастьян Лекорню
Київ • УНН
Президент Франції Емманюель Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Це відбулося після консультацій з представниками основних політичних партій, за винятком ліворадикальної та ультраправої партій.
Президент Франції Емманюель Макрон пізно ввечері у п'ятницю повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.
Деталі
Зазначається, що оголошення було зроблено після заключних консультацій з представниками основних політичних партій Франції.
"На початку дня глава держави зібрав у Єлисейському палаці лідерів партій, за винятком представників ліворадикальної партії "Нескорена Франція" (LFI) та ультраправого "Національного об'єднання" (RN). За словами представників Єлисейського палацу, ця зустріч "мала стати моментом колективної відповідальності", - вказує видання.
Нагадаємо
Днями тоді ще колишній прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив, що нові вибори є малоймовірними. Обговорюючи з партіями поступки для підтримки бюджету, політик підтвердив мету утримати державний дефіцит нижче 5%.
Раніше міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку, про що повідомив у соцмережі Х. Президент Республіки Емманюель Макрон прийняв його пропозицію.
Парламент Франції відхилив ініціативу щодо імпічменту Макрона08.10.25, 16:22 • 2974 перегляди