Премьер-министром Франции снова стал Себастьян Лекорню
Президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Это произошло после консультаций с представителями основных политических партий, за исключением леворадикальной и ультраправой партий.
Президент Франции Эмманюэль Макрон поздно вечером в пятницу повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Отмечается, что объявление было сделано после заключительных консультаций с представителями основных политических партий Франции.
"В начале дня глава государства собрал в Елисейском дворце лидеров партий, за исключением представителей леворадикальной партии "Непокоренная Франция" (LFI) и ультраправого "Национального объединения" (RN). По словам представителей Елисейского дворца, эта встреча "должна была стать моментом коллективной ответственности", - указывает издание.
Напомним
На днях тогда еще бывший премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что новые выборы маловероятны. Обсуждая с партиями уступки для поддержки бюджета, политик подтвердил цель удержать государственный дефицит ниже 5%.
Ранее министр обороны Франции Брюно Ле Мер заявил о своем намерении подать в отставку, о чем сообщил в соцсети Х. Президент Республики Эмманюэль Макрон принял его предложение.
