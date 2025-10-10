$41.510.10
Премьер-министром Франции снова стал Себастьян Лекорню

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Это произошло после консультаций с представителями основных политических партий, за исключением леворадикальной и ультраправой партий.

Премьер-министром Франции снова стал Себастьян Лекорню

Президент Франции Эмманюэль Макрон поздно вечером в пятницу повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Отмечается, что объявление было сделано после заключительных консультаций с представителями основных политических партий Франции.

"В начале дня глава государства собрал в Елисейском дворце лидеров партий, за исключением представителей леворадикальной партии "Непокоренная Франция" (LFI) и ультраправого "Национального объединения" (RN). По словам представителей Елисейского дворца, эта встреча "должна была стать моментом коллективной ответственности", - указывает издание.

Напомним

На днях тогда еще бывший премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что новые выборы маловероятны. Обсуждая с партиями уступки для поддержки бюджета, политик подтвердил цель удержать государственный дефицит ниже 5%.

Ранее министр обороны Франции Брюно Ле Мер заявил о своем намерении подать в отставку, о чем сообщил в соцсети Х. Президент Республики Эмманюэль Макрон принял его предложение.

Парламент Франции отклонил инициативу по импичменту Макрона08.10.25, 16:22 • 2974 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Эмманюэль Макрон
Франция