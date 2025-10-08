Політична криза у Франції: екс-прем'єр виключає термінові вибори та обіцяє "бюджет" до нового року

Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню, якому було доручено вести переговори, заявив у середу, що перспектива нового розпуску парламенту зменшується, а прийняття бюджету у найближчі терміни реально узгодити з представниками політикуму країни.

Передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Деталі

Екс-прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, який тепер відповідає за переговори, вважає, що нові вибори як вихід із урядової кризи є малоймовірними. Водночас політик обговорює з представниками основних політичних партій країни "поступки", які необхідні для отримання підтримки бюджету.

Згідно із новими заявами, є значне консолідоване бажання того, аби Франція наприкінці 2025 року все ж таки мала бюджет. Тим часом, в економічній сфері Лекорню підтвердив мету підтримки державного дефіциту нижче 5%.

Отже підтверджується наступна реальність:

Перспектива нового розпуску парламенту зменшується завдяки "готовності" політичних партій домовитися про компромісний бюджет до 31 грудня поточного року, - зазначає Le Figaro.

Тим не менш, у ЗМІ вказують, що президент Франції Еммануель Макрон наразі ізольованіший, ніж будь-коли.

Не лише опозиція, а й деякі його союзники покидають його.

Нагадаємо

У пресі напередодні вказували на те, що Еммануель Макрон, в холодний осінній ранок понеділка, був помічений "самотнім" біля Сени, подібно до образу Шарля де Голля (засновник і перший Президент П'ятої республіки Франції у період 1959-1969), який шукав розради на вітряних рівнинах Ірландії після своєї відставки.