Політична криза у Франції: екс-прем'єр виключає термінові вибори та обіцяє "бюджет" до нового року

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
10:08 • 1912 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7694 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11935 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12760 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17384 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17365 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16325 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59520 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54671 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39641 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
98%
751мм
Популярнi новини
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 28973 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 26249 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 29586 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 20875 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26086 перегляди
Публікації
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 1932 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5074 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26136 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59522 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44039 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Руслан Стефанчук
Данило Гетманцев
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 10848 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 37403 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 40717 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 92347 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 87146 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
The Guardian
Північний потік
Свіфт
El País

Політична криза у Франції: екс-прем'єр виключає термінові вибори та обіцяє "бюджет" до нового року

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Колишній прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню вважає нові вибори малоймовірними, обговорюючи з партіями поступки для підтримки бюджету. Політик підтвердив мету утримати державний дефіцит нижче 5%.

Політична криза у Франції: екс-прем'єр виключає термінові вибори та обіцяє "бюджет" до нового року

Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню, якому було доручено вести переговори, заявив у середу, що перспектива нового розпуску парламенту зменшується, а прийняття бюджету у найближчі терміни реально узгодити з представниками політикуму країни.

Передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Деталі  

Екс-прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, який тепер відповідає за переговори, вважає, що нові вибори як вихід із урядової кризи є малоймовірними. Водночас політик обговорює з представниками основних політичних партій країни "поступки", які необхідні для отримання підтримки бюджету. 

Згідно із новими заявами, є значне консолідоване бажання того, аби Франція наприкінці 2025 року все ж таки мала бюджет. Тим часом, в економічній сфері Лекорню підтвердив мету підтримки державного дефіциту нижче 5%.

Отже підтверджується наступна реальність:

Перспектива нового розпуску парламенту зменшується завдяки "готовності" політичних партій домовитися про компромісний бюджет до 31 грудня поточного року, 

- зазначає Le Figaro.

Тим не менш, у ЗМІ вказують, що президент Франції Еммануель Макрон наразі ізольованіший, ніж будь-коли.

 Не лише опозиція, а й деякі його союзники покидають його.

Нагадаємо

У пресі напередодні вказували на те, що Еммануель Макрон, в холодний осінній ранок понеділка, був помічений "самотнім" біля Сени, подібно до образу Шарля де Голля (засновник і перший Президент П'ятої республіки Франції у період 1959-1969), який шукав розради на вітряних рівнинах Ірландії після своєї відставки.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Ірландія
Себастьян Лекорню
Емманюель Макрон
Франція