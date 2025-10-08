Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню, которому было поручено вести переговоры, заявил в среду, что перспектива нового роспуска парламента уменьшается, а принятие бюджета в ближайшие сроки реально согласовать с представителями политикума страны.

Передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Экс-премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, который теперь отвечает за переговоры, считает, что новые выборы как выход из правительственного кризиса маловероятны. В то же время политик обсуждает с представителями основных политических партий страны "уступки", которые необходимы для получения поддержки бюджета.

Согласно новым заявлениям, есть значительное консолидированное желание того, чтобы Франция в конце 2025 года все же имела бюджет. Тем временем, в экономической сфере Лекорню подтвердил цель поддержания государственного дефицита ниже 5%.

Итак, подтверждается следующая реальность:

Перспектива нового роспуска парламента уменьшается благодаря "готовности" политических партий договориться о компромиссном бюджете до 31 декабря текущего года, - отмечает Le Figaro.

Тем не менее, в СМИ указывают, что президент Франции Эммануэль Макрон сейчас более изолирован, чем когда-либо.

Не только оппозиция, но и некоторые его союзники покидают его.

Напомним

В прессе накануне указывали на то, что Эммануэль Макрон, холодным осенним утром понедельника, был замечен "одиноким" у Сены, подобно образу Шарля де Голля (основатель и первый Президент Пятой республики Франции в период 1959-1969), который искал утешения на ветреных равнинах Ирландии после своей отставки.