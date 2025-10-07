Макрон шукає розради біля Сени, в той час як у Франції зростають заклики до його відставки - Reuters

На тлі сперечань щодо бюджету Франції і занепокоєння з приводу неспроможності сформувати тривало діючий уряд, в країні частіше лунають заклики до відставки Емманюеля Макрона та дострокових виборів у парламент.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У Франції черговий прем'єр-міністр був змушений піти у відставку: уряд сформувати знов не вийшло, а президент Еммануель Макрон, в холодний осінній ранок, був помічений "самотнім" біля Сени, подібно до образу Шарля де Голля (засновник і перший Президент П'ятої республіки Франції у період 1959-1969), який шукав розради на вітряних рівнинах Ірландії після своєї відставки.

Непопулярний Макрон дедалі більше ізолюється всередині країни, спостерігаючи, як колишні союзники дистанціюються - пише Reuters.

Відставка Себастьяна Лекорню збільшує шанси того, що і Макрон до кінця свого останнього терміну може не дійти. У опозиційних колах Франції підіймають питання як про відставку діючого лідера країни, так и про нові вибои у парламент.

Майже половина французів звинувачує Макрона у нинішній кризі, тоді як 51% з них вважають, що його відставка може вийти з глухого кута - пише видання.

Макрон зараз опинився в ізоляції, без напрямку чи підтримки. Він повинен відповідати за наслідки: або відставка, або розпуск - написав на X ультраправий депутат від Національного об'єднання Філіп Баллар.

Нещодавно Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" (RN), закликала до розпуску парламенту та проведення нових виборів.

RN отримує вигоду від розпаду центру та набирає голосів протестувальників, розглядаючи розпуск як унікальну можливість нарешті керувати - зазначила вона.

Довідково

Після минулорічної невдалої спроби скликати дострокове законодавче голосування, яке призвело до, Макрон намагався впоратися з кабінетами меншості і втримати баланс, на тлі розколу парламенту між трьома ідеологічно протилежними блоками

Сповнений рішучості зберегти свою економічну спадщину зниження податків та реформи пенсійної системи в той час, коли інвестори зростали занепокоєнням щодо величезного дефіциту Франції, Макрон призначив прем'єр-міністрів зі спеціально створеного альянсу консерваторів та центристів. - ідеться у матеріалі видання.

Уряди намагалися прийняти заходи щодо скорочення дефіциту, але два прем'єр-міністри зазнали невдачі через свою нездатність виправити державні фінанси - так званий socle commun.

Нагадаємо

Черговий кабмін, який був затверджений Макроном у Франції, зіткнувся з критикою від опозиції, - все це з'являються на тлі напружених переговорів щодо бюджету країни.

Лише місяць на посаді - новий прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту країни Еммануелю Макрону.

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку.