На фоне споров о бюджете Франции и обеспокоенности по поводу неспособности сформировать долгосрочное правительство, в стране все чаще звучат призывы к отставке Эмманюэля Макрона и досрочным выборам в парламент.

Детали

Во Франции очередной премьер-министр был вынужден уйти в отставку: правительство сформировать снова не получилось, а президент Эммануэль Макрон, холодным осенним утром, был замечен "одиноким" у Сены, подобно образу Шарля де Голля (основатель и первый Президент Пятой республики Франции в период 1959-1969), который искал утешения на ветреных равнинах Ирландии после своей отставки.

Непопулярный Макрон все больше изолируется внутри страны, наблюдая, как бывшие союзники дистанцируются - пишет Reuters.

Отставка Себастьяна Лекорню увеличивает шансы того, что и Макрон до конца своего последнего срока может не дойти. В оппозиционных кругах Франции поднимают вопрос как об отставке действующего лидера страны, так и о новых выборах в парламент.

Почти половина французов обвиняет Макрона в нынешнем кризисе, тогда как 51% из них считают, что его отставка может выйти из тупика - пишет издание.

Макрон сейчас оказался в изоляции, без направления или поддержки. Он должен отвечать за последствия: либо отставка, либо роспуск - написал на X ультраправый депутат от Национального объединения Филипп Баллар.

Недавно Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" (RN), призвала к роспуску парламента и проведению новых выборов.

RN получает выгоду от распада центра и набирает голоса протестующих, рассматривая роспуск как уникальную возможность наконец управлять - отметила она.

Справка

После прошлогодней неудачной попытки созвать досрочное законодательное голосование, которое привело к, Макрон пытался справиться с кабинетами меньшинства и удержать баланс, на фоне раскола парламента между тремя идеологически противоположными блоками

Полный решимости сохранить свое экономическое наследие снижения налогов и реформы пенсионной системы в то время, когда инвесторы росли обеспокоенностью по поводу огромного дефицита Франции, Макрон назначил премьер-министров из специально созданного альянса консерваторов и центристов. - говорится в материале издания.

Правительства пытались принять меры по сокращению дефицита, но два премьер-министра потерпели неудачу из-за своей неспособности исправить государственные финансы - так называемый socle commun.

Напомним

Очередной кабмин, который был утвержден Макроном во Франции, столкнулся с критикой от оппозиции, - все это появляется на фоне напряженных переговоров по бюджету страны.

Всего месяц на посту - новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону.

Министр обороны Франции Брюно Ле Мер заявил о своем намерении подать в отставку.