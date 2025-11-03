$42.080.01
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 7118 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 13835 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
13:44 • 11883 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 13143 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 27281 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32600 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29498 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25176 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26850 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Французский парламент, вероятно, пропустит ключевой срок принятия бюджета - СМИ

Киев • УНН

Национальное собрание Франции, вероятно, пропустит крайний срок голосования за первую часть бюджета страны на 2026 год. Законодатели не успеют обработать более 2400 поправок до вторника.

Национальное собрание Франции, вероятно, пропустит крайний срок голосования по первой части бюджета страны на 2026 год. Законодатели вряд ли успеют рассмотреть более 2400 поправок, которые еще требуют обсуждения и голосования. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Ожидается, что Национальное собрание Франции пропустит крайний срок голосования по первой части бюджета страны на 2026 год. Законодатели нижней палаты французского парламента должны были проголосовать во вторник за часть бюджета, касающуюся увеличения доходов. Но вряд ли у них будет достаточно времени, чтобы рассмотреть более 2400 поправок, которые еще требуют обсуждения и голосования 

- пишет издание.

Отмечается, что эта задержка, вероятно, вызовет сомнения относительно того, смогут ли законодатели соблюдать жесткий график, необходимый для принятия бюджета. Законодательная работа должна быть завершена незадолго до Рождества, чтобы любые принятые законопроекты имели необходимое время для рассмотрения конституционным судом.

У нас не будет времени голосовать за доходную часть бюджета во вторник 

- сказал депутат Филипп Жювен.

Если голосование во вторник не состоится, Национальное собрание приостановит обсуждение части текста, касающейся доходов, до 13 ноября. После этого у них будет еще 10 дней, чтобы завершить обсуждение, прежде чем текст будет передан в Сенат.

Напомним

Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню, которому было поручено вести переговоры, заявил, что перспектива нового роспуска парламента уменьшается, а принятие бюджета в ближайшие сроки реально согласовать с представителями политикума страны.

Павел Башинский

Новости Мира
Государственный бюджет
Себастьен Лекорню
Франция