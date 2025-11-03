Французский парламент, вероятно, пропустит ключевой срок принятия бюджета - СМИ

Национальное собрание Франции, вероятно, пропустит крайний срок голосования по первой части бюджета страны на 2026 год. Законодатели вряд ли успеют рассмотреть более 2400 поправок, которые еще требуют обсуждения и голосования. Об этом пишет издание POLITICO, передает УНН.

Ожидается, что Национальное собрание Франции пропустит крайний срок голосования по первой части бюджета страны на 2026 год. Законодатели нижней палаты французского парламента должны были проголосовать во вторник за часть бюджета, касающуюся увеличения доходов. Но вряд ли у них будет достаточно времени, чтобы рассмотреть более 2400 поправок, которые еще требуют обсуждения и голосования - пишет издание.

Отмечается, что эта задержка, вероятно, вызовет сомнения относительно того, смогут ли законодатели соблюдать жесткий график, необходимый для принятия бюджета. Законодательная работа должна быть завершена незадолго до Рождества, чтобы любые принятые законопроекты имели необходимое время для рассмотрения конституционным судом.

У нас не будет времени голосовать за доходную часть бюджета во вторник - сказал депутат Филипп Жювен.

Если голосование во вторник не состоится, Национальное собрание приостановит обсуждение части текста, касающейся доходов, до 13 ноября. После этого у них будет еще 10 дней, чтобы завершить обсуждение, прежде чем текст будет передан в Сенат.

Напомним

Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню, которому было поручено вести переговоры, заявил, что перспектива нового роспуска парламента уменьшается, а принятие бюджета в ближайшие сроки реально согласовать с представителями политикума страны.