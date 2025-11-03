Французький парламент, ймовірно, пропустить ключовий термін ухвалення бюджету - ЗМІ

Національні збори Франції, ймовірно, пропустять крайній термін голосування за першу частину бюджету країни на 2026 рік. Законодавці навряд чи матимуть достатньо часу, щоб опрацювати понад 2400 поправок, які ще потребують обговорення та голосування. Про це пише видання POLITICO, передає УНН.

Зазначається, що ця затримка, ймовірно, викличе сумніви щодо того, чи зможуть законодавці дотримуватися жорсткого графіка, необхідного для прийняття бюджету. Законодавча робота має бути завершена незадовго до Різдва, щоб будь-які прийняті законопроекти мали необхідний час для розгляду конституційним судом.

У нас не буде часу голосувати за дохідну частину бюджету у вівторок - сказав депутат Філіп Жювен.

Якщо голосування у вівторок не відбудеться, Національні збори призупинять обговорення частини тексту, що стосується доходів, до 13 листопада. Після цього у них буде ще 10 днів, щоб завершити обговорення, перш ніж текст буде передано до Сенату.

Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню, якому було доручено вести переговори, заявив, що перспектива нового розпуску парламенту зменшується, а прийняття бюджету у найближчі терміни реально узгодити з представниками політикуму країни.