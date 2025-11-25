НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Киев • УНН
Владислав Косиняк-Камыш заявил о необходимости ускорения работы НАТО над усилением защиты восточного фланга от российских беспилотников. Это произошло после того, как Румыния дважды поднимала истребители из-за обнаружения вторжения дронов в свое воздушное пространство 25 ноября.
Подробности
Данное заявление прозвучало после того, как 25 ноября Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в своем воздушном пространстве, а значит - в воздушном пространстве ЕС и НАТО.
Операция "Восточный страж" нуждается в подкреплении. Восемь стран заявили о своих силах, это нужно ускорить. Это также вывод, если сегодня будет подтверждено это нарушение
Напомним
Ранее УНН сообщал, что 25 ноября на дом в Молдове упал российский дрон. Также в соседней стране сообщили о дроне, который летел в сторону Румынии.
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины также сообщал о залете российского дрона в Румынию. Воздушные силы ВСУ подтвердили вероятное пересечение границы, а жители приграничных румынских населенных пунктов получили RO-Alert о возможном падении объектов.