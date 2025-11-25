НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

НАТО должно ускорить работу по усилению защиты своего восточного фланга от российских беспилотников. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Данное заявление прозвучало после того, как 25 ноября Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в своем воздушном пространстве, а значит - в воздушном пространстве ЕС и НАТО.

Операция "Восточный страж" нуждается в подкреплении. Восемь стран заявили о своих силах, это нужно ускорить. Это также вывод, если сегодня будет подтверждено это нарушение