НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

$42.370.10
48.920.21
ukenru
Эксклюзив
11:46 • 4664 просмотра
Из-за неявки адвоката суд не смог рассмотреть вопрос отстранения от должности врача-онколога, чей пациент умер в скандальной клинике "Одрекс"Photo
10:50 • 10466 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: число погибших увеличилось до 7 человекPhoto
Эксклюзив
10:00 • 22379 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
09:24 • 19272 просмотра
Умеров после мирных переговоров в Женеве: есть "общее понимание" по соглашению, визит Зеленского в США для договоренности с Трампом ожидается в ноябре
08:07 • 27496 просмотра
Масштабные отключения света: более 100 тысяч потребителей остались без электроэнергии после атаки РФ
07:50 • 35218 просмотра
Румыния поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: обнаружила вторжение дронов в воздушное пространство
07:40 • 32176 просмотра
В Киеве 14 пострадавших и 6 погибших в результате атаки врага: новые кадры последствийPhoto
07:26 • 28272 просмотра
США не могут бесконечно поставлять оружие Украине - пресс-секретарь Трампа Левитт
24 ноября, 20:32 • 46591 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 71367 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
82%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине25 ноября, 03:32 • 8956 просмотра
Главы комитетов 20 европейских стран выступили с совместным заявлением по войне в Украине25 ноября, 04:01 • 4836 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть людиVideo25 ноября, 05:36 • 61270 просмотра
Встреча министра армии США Дрисколла с россиянами в Абу-Даби: стали известны новые детали08:01 • 42133 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 30587 просмотра
публикации
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
10:00 • 22379 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 75596 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 103803 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 93987 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 100002 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Лавров Сергей Викторович
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Киевская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ08:39 • 30690 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 62544 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 63904 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 71236 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 80549 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Ракетная система С-400

НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Владислав Косиняк-Камыш заявил о необходимости ускорения работы НАТО над усилением защиты восточного фланга от российских беспилотников. Это произошло после того, как Румыния дважды поднимала истребители из-за обнаружения вторжения дронов в свое воздушное пространство 25 ноября.

НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Фото: x.com/KosiniakKamysz

НАТО должно ускорить работу по усилению защиты своего восточного фланга от российских беспилотников. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Данное заявление прозвучало после того, как 25 ноября Румыния дважды поднимала истребители Eurofighter Typhoon и F-16 из-за обнаружения вторжения дронов в своем воздушном пространстве, а значит - в воздушном пространстве ЕС и НАТО.

Операция "Восточный страж" нуждается в подкреплении. Восемь стран заявили о своих силах, это нужно ускорить. Это также вывод, если сегодня будет подтверждено это нарушение

- заявил Косиняк-Камыш после встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что 25 ноября на дом в Молдове упал российский дрон. Также в соседней стране сообщили о дроне, который летел в сторону Румынии.

Центр противодействия дезинформации СНБО Украины также сообщал о залете российского дрона в Румынию. Воздушные силы ВСУ подтвердили вероятное пересечение границы, а жители приграничных румынских населенных пунктов получили RO-Alert о возможном падении объектов.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Себастьен Лекорню
Еврофайтер Тайфун
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Reuters
НАТО
Европейский Союз
Владислав Косиняк-Камыш
Румыния
Украина
Молдова
F-16 Fighting Falcon
Польша