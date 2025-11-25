$42.370.10
Ексклюзив
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

Владислав Косіняк-Камиш заявив про необхідність прискорення роботи НАТО над посиленням захисту східного флангу від російських безпілотників. Це сталося після того, як Румунія двічі піднімала винищувачі через виявлення вторгнення дронів у свій повітряний простір 25 листопада.

НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Фото: x.com/KosiniakKamysz

НАТО має прискорити роботу з посилення захисту свого східного флангу від російських безпілотників. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Дана заява пролунала після того, як 25 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у своєму повітряному просторі, а отже - в повітряному просторі ЄС і НАТО.

Операція "Східний вартовий" потребує підкріплення. Вісім країн заявили про свої сили, це потрібно прискорити. Це також висновок, якщо сьогодні буде підтверджено це порушення

- заявив Косіняк-Камиш після зустрічі зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 25 листопада на будинок у Молдові впав російський дрон. Також у сусідній країні повідомили про дрон, який летів убік Румунії.

Центр протидії дезінформації РНБО України також повідомляв про заліт російського дрона в Румунію. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ймовірний перетин кордону, а жителі прикордонних румунських населених пунктів отримали RO-Alert про можливе падіння об'єктів.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Себастьян Лекорню
Eurofighter Typhoon
Рада національної безпеки і оборони України
Reuters
НАТО
Європейський Союз
Владислав Косіняк-Камиш
Румунія
Україна
Молдова
F-16 Fighting Falcon
Польща