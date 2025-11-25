НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Київ • УНН
Владислав Косіняк-Камиш заявив про необхідність прискорення роботи НАТО над посиленням захисту східного флангу від російських безпілотників. Це сталося після того, як Румунія двічі піднімала винищувачі через виявлення вторгнення дронів у свій повітряний простір 25 листопада.
НАТО має прискорити роботу з посилення захисту свого східного флангу від російських безпілотників. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Дана заява пролунала після того, як 25 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у своєму повітряному просторі, а отже - в повітряному просторі ЄС і НАТО.
Операція "Східний вартовий" потребує підкріплення. Вісім країн заявили про свої сили, це потрібно прискорити. Це також висновок, якщо сьогодні буде підтверджено це порушення
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 25 листопада на будинок у Молдові впав російський дрон. Також у сусідній країні повідомили про дрон, який летів убік Румунії.
Центр протидії дезінформації РНБО України також повідомляв про заліт російського дрона в Румунію. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ймовірний перетин кордону, а жителі прикордонних румунських населених пунктів отримали RO-Alert про можливе падіння об'єктів.