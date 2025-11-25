НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

НАТО має прискорити роботу з посилення захисту свого східного флангу від російських безпілотників. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає УНН з посиланням на Reuters.

Дана заява пролунала після того, як 25 листопада Румунія двічі піднімала винищувачі Eurofighter Typhoon та F-16 через виявлення вторгнення дронів у своєму повітряному просторі, а отже - в повітряному просторі ЄС і НАТО.

Операція "Східний вартовий" потребує підкріплення. Вісім країн заявили про свої сили, це потрібно прискорити. Це також висновок, якщо сьогодні буде підтверджено це порушення