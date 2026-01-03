$42.170.00
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 10680 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 31282 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 56417 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 56912 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 77469 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 44908 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 72834 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 102191 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68585 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
У Києві три автобусні маршрути змінять рух 4 січня: стала відома причина

Київ • УНН

У неділю, 4 січня, автобуси № 31, 110 і 112 у Києві курсуватимуть зі змінами руху через продовольчі ярмарки на вулицях Татарській та Ігоря Юхновського. Маршрути руху транспорту будуть змінені з початку руху до закінчення ярмарків.

У неділю, 4 січня, автобуси № 31, 110 і 112 у Києві курсуватимуть зі змінами руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційний портал Києва.

Деталі

Автобуси № 31, 110 і 112 курсуватимуть зі змінами через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Татарській та Ігоря Юхновського (колишня Сулеймана Стальського).

З початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська – вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська;
    • автобуси № 110, 112 - від ст. м. «Площа Українських Героїв» і ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського (колишня Сулеймана Стальського), далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

      Нагадаємо

      2 січня 2026 року у Києві через аварію тепломережі на проспекті Валерія Лобановського було ускладнено рух транспорту. Водіям транспортних засобів рекомендували врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

      Євген Устименко

