У Києві три автобусні маршрути змінять рух 4 січня: стала відома причина

У неділю, 4 січня, автобуси № 31, 110 і 112 у Києві курсуватимуть зі змінами руху. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційний портал Києва.

Деталі

Автобуси № 31, 110 і 112 курсуватимуть зі змінами через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Татарській та Ігоря Юхновського (колишня Сулеймана Стальського).

З початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська – вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська;

автобуси № 110, 112 - від ст. м. «Площа Українських Героїв» і ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського (колишня Сулеймана Стальського), далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

Нагадаємо

2 січня 2026 року у Києві через аварію тепломережі на проспекті Валерія Лобановського було ускладнено рух транспорту. Водіям транспортних засобів рекомендували врахувати цю інформацію під час планування поїздок.