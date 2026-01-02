Аварія тепломережі у Києві 2 січня: рух транспорту на проспекті Лобановського ускладнено

Фото: t.me/OBiloshytskiy

У Києві через аварію тепломережі на проспекті Валерія Лобановського, поблизу площі Деміївської, ускладнений рух транспорту у напрямку вулиці Холодноярської. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Telegram, передає УНН.

Деталі

Патрульні наразі стежать за безпекою дорожнього руху та організовують об’їзд для транспортних засобів вулицею Ізюмською. Водіям транспортних засобів рекомендується врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо

За даними столичної поліції, у ніч з 31 грудня на 1 січня не було зафіксовано грубих порушень громадського порядку.

Водночас поліція Києва опублікувала добірку курйозних викликів, що надійшли на лінію 102.