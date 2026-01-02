Аварія тепломережі у Києві 2 січня: рух транспорту на проспекті Лобановського ускладнено

$42.170.18
11:39 • 8362 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 15071 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 15282 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 53254 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 79901 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60484 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55555 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183439 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178453 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 58060 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Меню
Популярнi новини
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 13746 перегляди
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN2 січня, 05:15 • 4452 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 18677 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 11445 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 15048 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 15208 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 38984 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 56487 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 183439 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104638 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33741 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42583 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42845 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104638 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 41191 перегляди
Аварія тепломережі у Києві 2 січня: рух транспорту на проспекті Лобановського ускладнено

Київ • УНН

 • 48 перегляди

У Києві через аварію тепломережі на проспекті Валерія Лобановського ускладнено рух транспорту. Патрульні організовують об'їзд вулицею Ізюмською, рекомендуючи водіям врахувати це при плануванні поїздок.

Аварія тепломережі у Києві 2 січня: рух транспорту на проспекті Лобановського ускладнено
Фото: t.me/OBiloshytskiy

У Києві через аварію тепломережі на проспекті Валерія Лобановського, поблизу площі Деміївської, ускладнений рух транспорту у напрямку вулиці Холодноярської. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Telegram, передає УНН.

Деталі

Патрульні наразі стежать за безпекою дорожнього руху та організовують об’їзд для транспортних засобів вулицею Ізюмською. Водіям транспортних засобів рекомендується врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо

За даними столичної поліції, у ніч з 31 грудня на 1 січня не було зафіксовано грубих порушень громадського порядку.

Водночас поліція Києва опублікувала добірку курйозних викликів, що надійшли на лінію 102.

Євген Устименко

СуспільствоКиївПодіїАвто
Новий рік
Олексій Білошицький
Опалення
Київ