Авария теплосети в Киеве 2 января: движение транспорта на проспекте Лобановского затруднено

Фото: t.me/OBiloshytskiy

В Киеве из-за аварии теплосети на проспекте Валерия Лобановского, вблизи Демеевской площади, затруднено движение транспорта в направлении улицы Холодноярской. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Telegram, передает УНН.

Детали

Патрульные сейчас следят за безопасностью дорожного движения и организуют объезд для транспортных средств по улице Изюмской. Водителям транспортных средств рекомендуется учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним

По данным столичной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка.

В то же время полиция Киева опубликовала подборку курьезных вызовов, поступивших на линию 102.