Авария теплосети в Киеве 2 января: движение транспорта на проспекте Лобановского затруднено
Киев • УНН
В Киеве из-за аварии теплосети на проспекте Валерия Лобановского затруднено движение транспорта. Патрульные организуют объезд по улице Изюмской, рекомендуя водителям учесть это при планировании поездок.
В Киеве из-за аварии теплосети на проспекте Валерия Лобановского, вблизи Демеевской площади, затруднено движение транспорта в направлении улицы Холодноярской. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Telegram, передает УНН.
Детали
Патрульные сейчас следят за безопасностью дорожного движения и организуют объезд для транспортных средств по улице Изюмской. Водителям транспортных средств рекомендуется учесть эту информацию при планировании поездок.
Напомним
По данным столичной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка.
В то же время полиция Киева опубликовала подборку курьезных вызовов, поступивших на линию 102.