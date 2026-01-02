$42.170.18
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Авария теплосети в Киеве 2 января: движение транспорта на проспекте Лобановского затруднено

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Киеве из-за аварии теплосети на проспекте Валерия Лобановского затруднено движение транспорта. Патрульные организуют объезд по улице Изюмской, рекомендуя водителям учесть это при планировании поездок.

Авария теплосети в Киеве 2 января: движение транспорта на проспекте Лобановского затруднено
Фото: t.me/OBiloshytskiy

В Киеве из-за аварии теплосети на проспекте Валерия Лобановского, вблизи Демеевской площади, затруднено движение транспорта в направлении улицы Холодноярской. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Telegram, передает УНН.

Детали

Патрульные сейчас следят за безопасностью дорожного движения и организуют объезд для транспортных средств по улице Изюмской. Водителям транспортных средств рекомендуется учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним

По данным столичной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка.

В то же время полиция Киева опубликовала подборку курьезных вызовов, поступивших на линию 102.

Евгений Устименко

ОбществоКиевПроисшествияАвто
Новый год
Алексей Белошицкий
Отопление
Киев