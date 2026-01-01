Від НЛО до кажанів: поліція Києва оприлюднила курйозні звернення громадян

Фото: ГУНП України в Києві

Столичні правоохоронці щодня приймають від киян тисячі звернень, реагуючи на повідомлення та правопорушення, а диспетчери оперативного реагування стало забезпечують координацію між підрозділами поліції. Серед них бувають як ті, що потребують негайного реагування, так і ті, що змушують усміхнутися або щиро здивуватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.

Деталі

Правоохоронці зібрали добірку звернень, які надходять до поліції Києва:

Жінка просила вжити заходів щодо чоловіка, який піднімається на дах будинку та, можливо, буде лізти на зірку;

Чоловік повідомив, що не може з учорашнього дня підключитися до Wi-Fi. У жінки виходить, а у нього - ні;

Заявник побачив світлову крапку в небі та підозрює, що це НЛО;

Жінка скаржилася на те, що кожного разу, коли відкриває вікно для провітрювання, починається повітряна тривога;

Чоловік скаржився на те, що хотів придбати метадон, але поліцейські схопили наркоділка та він не встиг забрати "товар";

Дівчина повідомила, що у її квартиру залетів кажан і його потрібно негайно спровадити;

Киянин скаржився на те, що працівники поліції забирають у нього наркотики;

Жінка просила виділити поліцейського, щоб на постійній основі забирати 5-річну дитину з дитячого садка.

Кожне звернення - це жива людина зі своєю проблемою. Навіть якщо ситуація здається дивною або викликає усмішку - ми уважно ставимося до кожного повідомлення та намагаємося допомогти - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо

За даними столичної поліції, у ніч з 31 грудня на 1 січня не було зафіксовано грубих порушень громадського порядку.