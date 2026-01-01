От НЛО до летучих мышей: полиция Киева обнародовала курьезные обращения граждан

$42.350.03
49.790.06
ukenru
11:27 • 2304 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 3582 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 4050 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 73422 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 90750 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 36785 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 36709 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 32816 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26822 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28551 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.4м/с
70%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 9280 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 11804 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 10876 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 39566 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 8502 просмотра
публикации
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 2400 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 73436 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 45694 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 83802 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 82090 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьков
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 224 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 17999 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 19771 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 45694 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 20455 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

От НЛО до летучих мышей: полиция Киева обнародовала курьезные обращения граждан

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Столичные правоохранители ежедневно принимают тысячи обращений, среди которых есть и необычные. Полиция Киева поделилась подборкой курьезных вызовов, поступивших на линию 102.

От НЛО до летучих мышей: полиция Киева обнародовала курьезные обращения граждан
Фото: ГУНП Украины в Киеве

Столичные правоохранители ежедневно принимают от киевлян тысячи обращений, реагируя на сообщения и правонарушения, а диспетчеры оперативного реагирования постоянно обеспечивают координацию между подразделениями полиции. Среди них бывают как те, что требуют немедленного реагирования, так и те, что заставляют улыбнуться или искренне удивиться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Подробности

Правоохранители собрали подборку обращений, поступающих в полицию Киева:

  • Женщина просила принять меры в отношении мужчины, который поднимается на крышу дома и, возможно, будет лезть на звезду;
    • Мужчина сообщил, что не может со вчерашнего дня подключиться к Wi-Fi. У женщины получается, а у него - нет;
      • Заявитель увидел световую точку в небе и подозревает, что это НЛО;
        • Женщина жаловалась на то, что каждый раз, когда открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога;
          • Мужчина жаловался на то, что хотел приобрести метадон, но полицейские схватили наркодилера и он не успел забрать "товар";
            • Девушка сообщила, что в ее квартиру залетела летучая мышь и ее нужно немедленно выпроводить;
              • Киевлянин жаловался на то, что сотрудники полиции забирают у него наркотики;
                • Женщина просила выделить полицейского, чтобы на постоянной основе забирать 5-летнего ребенка из детского сада.

                  Каждое обращение - это живой человек со своей проблемой. Даже если ситуация кажется странной или вызывает улыбку - мы внимательно относимся к каждому сообщению и стараемся помочь

                  - говорится в сообщении полиции.

                  Напомним

                  По данным столичной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка.

                  Евгений Устименко

                  ОбществоКиев
                  Новый год
                  Животные
                  Воздушная тревога
                  Война в Украине
                  Национальная полиция Украины
                  Киев