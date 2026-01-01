От НЛО до летучих мышей: полиция Киева обнародовала курьезные обращения граждан

Фото: ГУНП Украины в Киеве

Столичные правоохранители ежедневно принимают от киевлян тысячи обращений, реагируя на сообщения и правонарушения, а диспетчеры оперативного реагирования постоянно обеспечивают координацию между подразделениями полиции. Среди них бывают как те, что требуют немедленного реагирования, так и те, что заставляют улыбнуться или искренне удивиться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Подробности

Правоохранители собрали подборку обращений, поступающих в полицию Киева:

Женщина просила принять меры в отношении мужчины, который поднимается на крышу дома и, возможно, будет лезть на звезду;

Мужчина сообщил, что не может со вчерашнего дня подключиться к Wi-Fi. У женщины получается, а у него - нет;

Заявитель увидел световую точку в небе и подозревает, что это НЛО;

Женщина жаловалась на то, что каждый раз, когда открывает окно для проветривания, начинается воздушная тревога;

Мужчина жаловался на то, что хотел приобрести метадон, но полицейские схватили наркодилера и он не успел забрать "товар";

Девушка сообщила, что в ее квартиру залетела летучая мышь и ее нужно немедленно выпроводить;

Киевлянин жаловался на то, что сотрудники полиции забирают у него наркотики;

Женщина просила выделить полицейского, чтобы на постоянной основе забирать 5-летнего ребенка из детского сада.

Каждое обращение - это живой человек со своей проблемой. Даже если ситуация кажется странной или вызывает улыбку - мы внимательно относимся к каждому сообщению и стараемся помочь - говорится в сообщении полиции.

Напомним

По данным столичной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка.