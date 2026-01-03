В Киеве три автобусных маршрута изменят движение 4 января: стала известна причина

В воскресенье, 4 января, автобусы № 31, 110 и 112 в Киеве будут курсировать с изменениями движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.

Детали

Автобусы № 31, 110 и 112 будут курсировать с изменениями из-за запланированных продовольственных ярмарок на улицах Татарской и Игоря Юхновского (бывшая Сулеймана Стальского).

С начала движения до окончания ярмарок транспорт будет курсировать:

автобус № 31 – ст. м. «Политехнический институт» - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская – ул. Древлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская;

автобусы № 110, 112 - от ст. м. «Площадь Украинских Героев» и ст. м. «Лукьяновская» до ул. Радужной по собственным маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского (бывшая Сулеймана Стальского), далее по собственным маршрутам. В обратном направлении без изменений.

Напомним

2 января 2026 года в Киеве из-за аварии теплосети на проспекте Валерия Лобановского было затруднено движение транспорта. Водителям транспортных средств рекомендовали учесть эту информацию при планировании поездок.