В Киеве три автобусных маршрута изменят движение 4 января: стала известна причина

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:04 • 4376 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
13:18 • 10679 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 31282 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 56416 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 56912 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 77469 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 44908 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 72834 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 102191 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 68585 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
74%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака дронов в Киевской области: есть повреждения в Обуховском районе3 января, 07:38 • 18921 просмотра
Женщину, обнаруженную под завалами харьковского многоэтажного дома, идентифицировали как мать погибшего мальчика3 января, 08:11 • 13309 просмотра
Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне3 января, 10:18 • 10748 просмотра
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении11:16 • 9584 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены11:32 • 17937 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 46450 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 65182 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 79340 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 215356 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 137333 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Польша
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 46131 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 56505 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 55541 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 137334 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 52044 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Хранитель

В Киеве три автобусных маршрута изменят движение 4 января: стала известна причина

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В воскресенье, 4 января, автобусы № 31, 110 и 112 в Киеве будут курсировать с изменениями движения из-за продовольственных ярмарок на улицах Татарской и Игоря Юхновского. Маршруты движения транспорта будут изменены с начала движения до окончания ярмарок.

В Киеве три автобусных маршрута изменят движение 4 января: стала известна причина

В воскресенье, 4 января, автобусы № 31, 110 и 112 в Киеве будут курсировать с изменениями движения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Официальный портал Киева.

Детали

Автобусы № 31, 110 и 112 будут курсировать с изменениями из-за запланированных продовольственных ярмарок на улицах Татарской и Игоря Юхновского (бывшая Сулеймана Стальского).

С начала движения до окончания ярмарок транспорт будет курсировать:

  • автобус № 31 – ст. м. «Политехнический институт» - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская – ул. Древлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская;
    • автобусы № 110, 112 - от ст. м. «Площадь Украинских Героев» и ст. м. «Лукьяновская» до ул. Радужной по собственным маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского (бывшая Сулеймана Стальского), далее по собственным маршрутам. В обратном направлении без изменений.

      Напомним

      2 января 2026 года в Киеве из-за аварии теплосети на проспекте Валерия Лобановского было затруднено движение транспорта. Водителям транспортных средств рекомендовали учесть эту информацию при планировании поездок.

      Евгений Устименко

      ОбществоКиевПроисшествия
      Отопление
      Киев