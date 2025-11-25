У ЦПД РНБО повідомили, що "шахед" залетів у Румунію: жителів попередили про можливе падіння об'єктів
Київ • УНН
Керівник ЦПД РНБО Коваленко повідомив, що російський БпЛА залетів у Румунію. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ймовірний перетин кордону, а румунські жителі отримали RO-Alert про можливе падіння об'єктів.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що "шахед" залетів у Румунію на тлі атаки рф на Україну. За даними Digi24, жителів одного з повітів у Румунії попередили про можливе падіння об'єктів, пише УНН.
Шахед залетів у Румунію, але його там не збивають
У Повітряних силах ЗСУ, своєю чергою, незадовго до 8 години також повідомили: "Один російський БпЛА імовірно перетнув кордон з Румунією".
Румунське видання Digi24 повідомило 25 листопада вранці, що жителі повіту Галац у Румунії отримали повідомлення RO-Alert сьогодні вранці, що попереджають про російські атаки на порт на Дунаї, поблизу кордону з Румунією.
"Існує ймовірність падіння об’єктів з повітряного простору", - ідеться в повідомленні RO-Alert, і людей просять знайти укриття.
