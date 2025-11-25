$42.270.11
24 листопада, 20:32
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Дипломатка

У ЦПД РНБО повідомили, що "шахед" залетів у Румунію: жителів попередили про можливе падіння об'єктів

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Керівник ЦПД РНБО Коваленко повідомив, що російський БпЛА залетів у Румунію. Повітряні сили ЗСУ підтвердили ймовірний перетин кордону, а румунські жителі отримали RO-Alert про можливе падіння об'єктів.

У ЦПД РНБО повідомили, що "шахед" залетів у Румунію: жителів попередили про можливе падіння об'єктів

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що "шахед" залетів у Румунію на тлі атаки рф на Україну. За даними Digi24, жителів одного з повітів у Румунії попередили про можливе падіння об'єктів, пише УНН.

Шахед залетів у Румунію, але його там не збивають

- повідомив керівник ЦПД РНБО Коваленко.

У Повітряних силах ЗСУ, своєю чергою, незадовго до 8 години також повідомили: "Один російський БпЛА імовірно перетнув кордон з Румунією".

Румунське видання Digi24 повідомило 25 листопада вранці, що жителі повіту Галац у Румунії отримали повідомлення RO-Alert сьогодні вранці, що попереджають про російські атаки на порт на Дунаї, поблизу кордону з Румунією.

"Існує ймовірність падіння об’єктів з повітряного простору", - ідеться в повідомленні RO-Alert, і людей просять знайти укриття.

Юлія Шрамко

