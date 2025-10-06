Французские рынки резко падают после рекордно короткого пребывания нового правительства у власти - Reuters

Французские активы упали вместе с евро в понедельник после того, как новоназначенный премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку на фоне растущего давления со стороны левых депутатов из-за его бюджетных планов, что еще глубже погрузило вторую по величине экономику еврозоны в кризис. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Агентство пишет, что это стерло с биржевых площадок миллионы долларов и усилило неопределенность относительно второй по величине экономики еврозоны.

Премьер-министр Себастьен Лекорню неожиданно подал в отставку президенту Эмманюэлю Макрону всего через несколько часов после объявления состава кабинета — сделав его самым коротким по продолжительности в современной истории Франции.

Парижский индекс CAC 40 объемом около $3 трлн упал более чем на 1,5%, став худшим индексом в Европе.

Акции крупных банков обвалились: BNP Paribas, Societe Generale и Crédit Agricole потеряли 4-5%.

Евро, которое до сих пор выдерживало большинство политических потрясений во Франции за последний год, подешевело на 0,7% — до $1,1665.

"Тревожно, что новый кабинет продержался всего 12 часов", — сказала аналитик Danske Bank Кирстине Кунджби-Нильсен. "Похоже, в парламенте нет готовности принять бюджет, поэтому, по моему мнению, доходности пойдут вверх, а на паре евро/доллар сохранится давление в краткосрочной перспективе".

Средние по капитализации французские акции тоже пострадали — индекс упал на 2,6% и направляется к крупнейшему дневному снижению с апреля. Другие европейские рынки также не остались в стороне: широкий STOXX 600 просел на 0,3%, немецкий DAX — несколько слабее.

Напомним

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, которое глава государства принял. Это произошло после того, как первый раунд назначений в новое правительство вызвал гнев оппозиции и других политиков.