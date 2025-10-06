Французькі ринки стрімко падають після рекордно короткого перебування нового уряду при владі - Reuters
Київ • УНН
Французькі активи та євро впали після відставки прем'єр-міністра Себастьєна Лекорню. Це сталося на тлі тиску лівих депутатів через його бюджетні плани, зануривши економіку єврозони в кризу.
Деталі
Агентство пише, що це стерло з біржових майданчиків мільйони доларів і посилило невизначеність щодо другої за величиною економіки єврозони.
Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню неочікувано подав у відставку президентові Емманюелю Макрону лише за кілька годин після оголошення складу кабінету — зробивши його найкоротшим за тривалістю в сучасній історії Франції.
Паризький індекс CAC 40 обсягом близько $3 трлн впав більш ніж на 1,5%, ставши найгіршим індексом у Європі.
Акції великих банків обвалилися: BNP Paribas, Societe Generale та Crédit Agricole втратили 4-5%.
Євро, яке досі витримувало більшість політичних потрясінь у Франції за останній рік, подешевшало на 0,7% — до $1,1665.
"Тривожно, що новий кабінет протримався лише 12 годин", — сказала аналітикиня Danske Bank Кірстіне Кунджбі-Нільсен. "Схоже, у парламенті немає готовності ухвалити бюджет, тож, на мою думку, дохідності підуть угору, а на парі євро/долар збережеться тиск у короткостроковій перспективі".
Середні за капіталізацією французькі акції теж постраждали — індекс впав на 2,6% і прямує до найбільшого денного зниження з квітня. Інші європейські ринки також не залишилися осторонь: широкий STOXX 600 просів на 0,3%, німецький DAX — дещо слабший.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону, яку глава держави прийняв. Це сталося після того, як перший раунд призначень до нового уряду викликав гнів опозиції та інших політиків.