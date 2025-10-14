Макрон готов распустить парламент Франции в случае вотума недоверия правительству Лекорню
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов распустить парламент, если депутаты проголосуют за вотум недоверия правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. По его словам, любое осуждение правительства следует расценивать как сигнал для роспуска парламента, пишет УНН со ссылкой на RFI.
Детали
По словам официального представителя правительства Мод Брежеон, Эмманюэль Макрон предупредил в Совете министров, что вотумы недоверия, поданные правительству Лекорню, являются "вотумами о роспуске и должны рассматриваться как таковые".
Французский лидер, как указано, предупредил правительство, что исключает назначение нового премьер-министра в случае отстранения Лекорню и что "затем объявит о роспуске правительства".
