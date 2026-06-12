Франция обвинила израильскую компанию BlackCore во вмешательстве в выборы в нескольких государствах

Израильская компания BlackCore, которую подозревают во вмешательстве в местные выборы во Франции в марте, также могла вмешиваться в выборы в Нью-Йорке и Шотландии, а также действовать в Анголе и Того. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление французской службы по выявлению дезинформации Viginum, пишет УНН.

Детали

Ранее Reuters сообщал, что французские власти подозревают BlackCore в проведении онлайн-кампании по дискредитации трех кандидатов в мэры от леворадикальной пропалестинской партии "Непокоренная Франция" (LFI) во время местных выборов.

В ходе пресс-конференции в четверг вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню руководитель Viginum Марк-Антуан Бриан заявил, что техническая работа позволила выйти на BlackCore. После этого Viginum представила подробный отчет о вероятной деятельности компании по всему миру.

Этот способ действий не ограничивался муниципальными выборами во Франции. Он также, вероятно, использовался для проведения операций иностранного цифрового вмешательства в других странах или регионах, в частности в Анголе, Того, на выборах в Шотландии и на муниципальных выборах в Нью-Йорке 2025 года - сказал он.

В то же время Бриан отметил, что до сих пор неясно, кто именно заказал BlackCore для вмешательства во Франции.

Наши расследования не позволили идентифицировать заказчика или заказчиков, если они вообще существуют, стоящих за этим иностранным цифровым вмешательством - сказал он.

Лекорню заявил, что французское правительство обратилось к Израилю за объяснениями относительно действий BlackCore, а также с просьбой помочь установить, кто мог стоять за кампанией дискредитации.

Я не сомневаюсь ни на мгновение, что если бы французская частная группа с территории Франции осуществила иностранное цифровое вмешательство в Израиле, они бы сделали то же самое с их послом на месте - сказал Лекорню.

Посольство Израиля в Париже подтвердило, что Франция обращалась, и заявило, что ожидает деталей расследования для собственной проверки.

Израиль, конечно, не имеет намерения вмешиваться во французский политический процесс - ни на национальном, ни на муниципальном уровне - говорится в заявлении.

Целью также стали выборы в Нью-Йорке и Шотландии

Бриан не уточнил, кто именно был целью во время выборов в Нью-Йорке в прошлом году, которые выиграл Зоран Мамдани. Его победа вызвала восторг среди молодых еврейских прогрессивных избирателей, но обеспокоила более традиционных произраильских жителей из-за его откровенной поддержки палестинской позиции.

Команда Мамдани не ответила на запрос о комментарии. Также не ответили представители властей Нью-Йорка и штата.

Полиция Нью-Йорка и американское киберведомство CISA также не предоставили комментариев, а ФБР отказалось от комментариев.

В последующем отчете Viginum заявила, что обнаружила аккаунты, связанные с BlackCore, которые нацеливались на Джона Суинни, первого министра Шотландии. Суинни называл ситуацию в Газе "искусственной гуманитарной катастрофой" и заявлял о возможном геноциде, ссылаясь на жертвы среди гражданских и разрушения.

Ни Суинни, ни Шотландская национальная партия не ответили на запросы о комментарии. Также не ответили избирательные органы Шотландии.

Правительства Анголы и Того также не предоставили комментариев.

Перед тем как удалить свое онлайн-присутствие после запросов Reuters, BlackCore описывала себя как "элитную компанию в сфере влияния, кибернетики и технологий, созданную для современной эпохи информационной войны". Она заявляла, что предоставляет правительствам и политическим кампаниям "передовые стратегии, инструменты и защиту для формирования нарративов".

Компания не ответила на повторные запросы о комментарии.

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