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В Италии начали расследование в отношении израильского министра Бен-Гвира из-за задержания активистов флотилии Газы

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Прокуратура Италии расследует причастность Итамара Бен-Гвира к пыткам итальянских активистов флотилии Газы. Министр отвергает все выдвинутые обвинения.

В Италии начали расследование в отношении израильского министра Бен-Гвира из-за задержания активистов флотилии Газы
Фото: Reuters

Прокуратура Италии начала расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в связи с инцидентом вокруг флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, израильского чиновника проверяют по подозрению в причастности к пыткам и похищению итальянских граждан, находившихся среди активистов флотилии. Если следствие придет к выводу, что подозрения имеют основания, прокуратура может инициировать судебный процесс.

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Сам Бен-Гвир отверг претензии и заявил, что не намерен уклоняться от расследования.

Я не буду уклоняться ни от какого расследования и продолжу с гордостью стоять рядом с нашими бойцами

– сказал он.

Международное внимание к действиям израильских властей усилилось после публикации в конце мая видео с задержанными участниками флотилии, которые стояли на коленях со связанными руками после перехвата судов в международных водах. По словам организаторов акции, среди более чем 400 задержанных активистов были граждане Италии и Южной Кореи.

Израильский суд продлил арест активистов флотилии, направлявшейся в Газу03.05.26, 16:15 • 3751 просмотр

Степан Гафтко

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Reuters
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