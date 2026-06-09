В Италии начали расследование в отношении израильского министра Бен-Гвира из-за задержания активистов флотилии Газы
Киев • УНН
Прокуратура Италии расследует причастность Итамара Бен-Гвира к пыткам итальянских активистов флотилии Газы. Министр отвергает все выдвинутые обвинения.
Прокуратура Италии начала расследование в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в связи с инцидентом вокруг флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, израильского чиновника проверяют по подозрению в причастности к пыткам и похищению итальянских граждан, находившихся среди активистов флотилии. Если следствие придет к выводу, что подозрения имеют основания, прокуратура может инициировать судебный процесс.
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Сам Бен-Гвир отверг претензии и заявил, что не намерен уклоняться от расследования.
Я не буду уклоняться ни от какого расследования и продолжу с гордостью стоять рядом с нашими бойцами
Международное внимание к действиям израильских властей усилилось после публикации в конце мая видео с задержанными участниками флотилии, которые стояли на коленях со связанными руками после перехвата судов в международных водах. По словам организаторов акции, среди более чем 400 задержанных активистов были граждане Италии и Южной Кореи.
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