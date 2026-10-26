Во Франции студенты призывают продолжать протесты, несмотря на уступки правительства и переговоры с премьер-министром

Во Франции студенческие и ученические организации призвали продолжать массовые протесты, несмотря на переговоры с премьер-министром Себастьяном Лекорню и объявленные правительством уступки в сфере образования. Молодежь считает предложенные изменения недостаточными и готовится к новой волне протестов 5 ноября. Об этом сообщает Le Monde, пишет УНН.

Детали

26 октября представители студенческих и ученических организаций встретились с премьер-министром в Париже. После переговоров власти объявили о ряде мер для преодоления кризиса в сфере образования, в частности о поэтапной замене системы поступления в университеты Parcoursup и создании дополнительных мест в учреждениях высшего образования

Однако организации FAGE, UNEF, Студенческий союз и Профсоюз старшеклассников заявили, что не собираются прекращать протестное движение, которое продолжается уже около месяца.

Студенты назвали уступки властей недостаточными

Нам удается добиться некоторых успехов благодаря мобилизации, но это все еще крохи. Независимо от того, старшеклассники это или студенты университетов, мы будем продолжать мобилизацию – заявила представительница Студенческого союза Сабрин Харбах.

По ее словам, молодежные организации планируют присоединиться к общенациональной забастовке 5 ноября.

Продолжение протестов поддержал и крупнейший профсоюз работников среднего образования SNES-FSU. Его генеральный секретарь Софи Венетит подчеркнула, что основные требования молодежи до сих пор остаются невыполненными.

В то же время французское правительство обещает и другие изменения, в частности ограничить наполняемость классов старшей школы до 28 учеников и пересмотреть систему оценивания.

Несмотря на эти обещания, студенческие организации настаивают на дальнейшем давлении на власти, пока те не предложат более существенные реформы.

Францию охватила новая волна протестов — профсоюзы готовят общенациональную забастовку