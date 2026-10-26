У Франції студенти закликають продовжувати протести попри поступки уряду та переговори з прем'єром

У Франції студентські та учнівські організації закликали продовжувати масові протести, попри переговори з прем'єр-міністром Себастьяном Лекорню та оголошені урядом поступки в освітній сфері. Молодь вважає запропоновані зміни недостатніми та готується до нової хвилі протестів 5 листопада. Про це повідомляє Le Monde, пише УНН.

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26 жовтня представники студентських і учнівських організацій зустрілися з прем'єр-міністром у Парижі. Після переговорів влада оголосила низку заходів для подолання кризи в освіті, зокрема поступову заміну системи вступу до університетів Parcoursup та створення додаткових місць у закладах вищої освіти

Однак організації FAGE, UNEF, Студентська спілка та Профспілка старшокласників заявили, що не збираються припиняти протестний рух, який триває вже близько місяця.

Студенти назвали поступки влади недостатніми

Нам вдається досягти деяких успіхів завдяки мобілізації, але це все ще крихти. Незалежно від того, чи це старшокласники, чи студенти університетів, ми продовжуватимемо мобілізацію – заявила речниця Студентської спілки Сабрін Харбах.

За її словами, молодіжні організації планують долучитися до загальнонаціонального страйку 5 листопада.

Продовження протестів підтримала й найбільша профспілка працівників середньої освіти SNES-FSU. Її генеральна секретарка Софі Венетіте наголосила, що основні вимоги молоді досі залишаються невиконаними.

Водночас французький уряд обіцяє й інші зміни, зокрема обмежити наповнюваність класів старшої школи до 28 учнів та переглянути систему оцінювання.

Попри ці обіцянки, студентські організації наполягають на подальшому тиску на владу, доки вона не запропонує суттєвіших реформ.

Францію охопила нова хвиля протестів – профспілки готують загальнонаціональний страйк