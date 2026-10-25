Францію охопила нова хвиля протестів – профспілки готують загальнонаціональний страйк

$45.0550.44
ukenru
20:03 • 96 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
19:18 • 7170 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
19:00 • 10178 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
18:05 • 14638 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
17:28 • 15349 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
16:41 • 16888 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися в Китаї, а переговори щодо України готують на найближчі тижні
16:02 • 17173 перегляди
Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України
15:36 • 16231 перегляди
У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters
25 жовтня, 14:02 • 16719 перегляди
Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торговельних суден - FT
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 25164 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.1м/с
77%
753мм
Популярнi новини
Удари по НПЗ та десятках російських суден: як працює секретний підрозділ ЗСУ25 жовтня, 12:28 • 14054 перегляди
Льодовики тануть і відкривають таємниці тисячоліть: що археологи знаходять під кригоюPhoto16:00 • 13981 перегляди
Зірка культового американського серіалу зізнався, чому після слави був змушений шукати випадкові підробітки16:36 • 11802 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 10956 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 8984 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 25165 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 32525 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 64496 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 85191 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 79685 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Александар Вучич
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Болгарія
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому19:05 • 3912 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto18:17 • 8272 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo18:10 • 7460 перегляди
Українки вчетверте стали чемпіонками Європи з черліденгу серед дуетівPhoto17:47 • 9252 перегляди
Раян Гослінг повертається до музики після 17-річної перерви17:11 • 11088 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Financial Times
The New York Times
Fox News

Францію охопила нова хвиля протестів – профспілки готують загальнонаціональний страйк

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

У Франції близько 410 тисяч людей протестували через низькі зарплати й дорожнечу. Профспілки оголосили демонстрації 31 жовтня та страйк 5 листопада.

Францію охопила нова хвиля протестів – профспілки готують загальнонаціональний страйк
Фото: Reuters

У Франції протестні рухи та профспілки закликали до нових демонстрацій 31 жовтня та загальнонаціонального страйку 5 листопада. Напередодні на вулиці французьких міст вийшли близько 410 тисяч людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Протестувальники невдоволені низькими зарплатами, високою вартістю життя та станом державних послуг. До акцій долучаються студенти, працівники різних галузей і представники громадських рухів.

Під час суботніх демонстрацій влада залучила 70 тисяч поліцейських. Правоохоронці затримали близько 1314 людей, ще приблизно 50 поліцейських отримали поранення.

Макрон опинився під тиском протестувальників

До нових акцій закликав і рух "жовтих жилетів", який планує мітинги та сидячі протести біля адміністративних будівель.

Франція залучить 70 тисяч поліцейських на тлі нових протестів23.10.26, 21:35 • 9228 переглядiв

Президент Еммануель Макрон має обмежені можливості для поступок через складну ситуацію з державними фінансами та відсутність парламентської більшості.

Уряд уже розпочав переговори з профспілками та студентськими організаціями, однак організатори протестів вважають запропоновані заходи недостатніми.

У Франції в п’яти містах поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників24.10.26, 20:51 • 8048 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
Мітинги в Україні
Емманюель Макрон
Франція