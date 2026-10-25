Францію охопила нова хвиля протестів – профспілки готують загальнонаціональний страйк

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У Франції протестні рухи та профспілки закликали до нових демонстрацій 31 жовтня та загальнонаціонального страйку 5 листопада. Напередодні на вулиці французьких міст вийшли близько 410 тисяч людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Протестувальники невдоволені низькими зарплатами, високою вартістю життя та станом державних послуг. До акцій долучаються студенти, працівники різних галузей і представники громадських рухів.

Під час суботніх демонстрацій влада залучила 70 тисяч поліцейських. Правоохоронці затримали близько 1314 людей, ще приблизно 50 поліцейських отримали поранення.

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До нових акцій закликав і рух "жовтих жилетів", який планує мітинги та сидячі протести біля адміністративних будівель.

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Президент Еммануель Макрон має обмежені можливості для поступок через складну ситуацію з державними фінансами та відсутність парламентської більшості.

Уряд уже розпочав переговори з профспілками та студентськими організаціями, однак організатори протестів вважають запропоновані заходи недостатніми.

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