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Францию охватила новая волна протестов — профсоюзы готовят общенациональную забастовку

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Во Франции около 410 тысяч человек протестовали из-за низких зарплат и роста цен. Профсоюзы объявили о демонстрациях 31 октября и забастовке 5 ноября.

Францию охватила новая волна протестов — профсоюзы готовят общенациональную забастовку
Фото: Reuters

Во Франции протестные движения и профсоюзы призвали к новым демонстрациям 31 октября и общенациональной забастовке 5 ноября. Накануне на улицы французских городов вышли около 410 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Протестующие недовольны низкими зарплатами, высокой стоимостью жизни и состоянием государственных услуг. К акциям присоединяются студенты, работники различных отраслей и представители общественных движений.

Во время субботних демонстраций власти привлекли 70 тысяч полицейских. Правоохранители задержали около 1314 человек, ещё примерно 50 полицейских получили ранения.

Макрон оказался под давлением протестующих

К новым акциям призвало и движение «жёлтых жилетов», которое планирует митинги и сидячие протесты возле административных зданий.

Франция привлечёт 70 тысяч полицейских на фоне новых протестов23.10.26, 21:35 • 9195 просмотров

У президента Эммануэля Макрона ограничены возможности для уступок из-за сложной ситуации с государственными финансами и отсутствия парламентского большинства.

Правительство уже начало переговоры с профсоюзами и студенческими организациями, однако организаторы протестов считают предложенные меры недостаточными.

Во Франции в пяти городах полиция применила слезоточивый газ против протестующих24.10.26, 20:51 • 7984 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
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Франция