Францию охватила новая волна протестов — профсоюзы готовят общенациональную забастовку

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Во Франции протестные движения и профсоюзы призвали к новым демонстрациям 31 октября и общенациональной забастовке 5 ноября. Накануне на улицы французских городов вышли около 410 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Протестующие недовольны низкими зарплатами, высокой стоимостью жизни и состоянием государственных услуг. К акциям присоединяются студенты, работники различных отраслей и представители общественных движений.

Во время субботних демонстраций власти привлекли 70 тысяч полицейских. Правоохранители задержали около 1314 человек, ещё примерно 50 полицейских получили ранения.

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К новым акциям призвало и движение «жёлтых жилетов», которое планирует митинги и сидячие протесты возле административных зданий.

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У президента Эммануэля Макрона ограничены возможности для уступок из-за сложной ситуации с государственными финансами и отсутствия парламентского большинства.

Правительство уже начало переговоры с профсоюзами и студенческими организациями, однако организаторы протестов считают предложенные меры недостаточными.

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