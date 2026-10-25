Францию охватила новая волна протестов — профсоюзы готовят общенациональную забастовку
Киев • УНН
Во Франции около 410 тысяч человек протестовали из-за низких зарплат и роста цен. Профсоюзы объявили о демонстрациях 31 октября и забастовке 5 ноября.
Во Франции протестные движения и профсоюзы призвали к новым демонстрациям 31 октября и общенациональной забастовке 5 ноября. Накануне на улицы французских городов вышли около 410 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Протестующие недовольны низкими зарплатами, высокой стоимостью жизни и состоянием государственных услуг. К акциям присоединяются студенты, работники различных отраслей и представители общественных движений.
Во время субботних демонстраций власти привлекли 70 тысяч полицейских. Правоохранители задержали около 1314 человек, ещё примерно 50 полицейских получили ранения.
Макрон оказался под давлением протестующих
К новым акциям призвало и движение «жёлтых жилетов», которое планирует митинги и сидячие протесты возле административных зданий.
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У президента Эммануэля Макрона ограничены возможности для уступок из-за сложной ситуации с государственными финансами и отсутствия парламентского большинства.
Правительство уже начало переговоры с профсоюзами и студенческими организациями, однако организаторы протестов считают предложенные меры недостаточными.
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