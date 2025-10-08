$41.320.03
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
18:01 • 9154 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 12268 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 10285 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 23062 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 36803 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31908 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29183 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26364 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22225 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Следующего премьера Франции назначат в течение 48 часов - Лекорню

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню заявил, что новый глава правительства должен быть назначен в течение двух суток. Он считает свою миссию завершенной после переговоров с парламентскими партиями.

Следующего премьера Франции назначат в течение 48 часов - Лекорню

Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню заявил, что новый премьер-министр страны должен быть назначен в течение двух суток. Об этом Лекорню сказал в интервью Le Figaro, передает УНН.

Детали

Как заявил Лекорню, после последних двух дней переговоров с парламентскими партиями, которые он провел по поручению президента Эмманюэля Макрона, считает, "что моя миссия завершена".

По его словам, он "попробовал все", чтобы достичь компромисса, и он сообщил президенту, что Макрон должен назначить нового главу правительства "в течение ближайших 48 часов".

"Команда, которая должна взять на себя ответственность, какой бы она ни была, должна быть полностью оторвана от президентских амбиций на 2027 год", - добавил он.

Напомним

Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню, которому было поручено вести переговоры, заявил в среду, что перспектива нового роспуска парламента уменьшается, а принятие бюджета в ближайшие сроки реально согласовать с представителями политикума страны.

Павел Башинский

Новости Мира
Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Франция