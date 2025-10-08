Следующего премьера Франции назначат в течение 48 часов - Лекорню

Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню заявил, что новый премьер-министр страны должен быть назначен в течение двух суток. Об этом Лекорню сказал в интервью Le Figaro, передает УНН.

Детали

Как заявил Лекорню, после последних двух дней переговоров с парламентскими партиями, которые он провел по поручению президента Эмманюэля Макрона, считает, "что моя миссия завершена".

По его словам, он "попробовал все", чтобы достичь компромисса, и он сообщил президенту, что Макрон должен назначить нового главу правительства "в течение ближайших 48 часов".

"Команда, которая должна взять на себя ответственность, какой бы она ни была, должна быть полностью оторвана от президентских амбиций на 2027 год", - добавил он.

Напомним

Премьер-министр Франции в отставке Себастьян Лекорню, которому было поручено вести переговоры, заявил в среду, что перспектива нового роспуска парламента уменьшается, а принятие бюджета в ближайшие сроки реально согласовать с представителями политикума страны.