Наступного премʼєра Франції призначать протягом 48 годин - Лекорню
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню заявив, що нового очільника уряду мають призначити протягом двох діб. Він вважає свою місію завершеною після переговорів з парламентськими партіями.
Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню заявив, що нового прем’єра країни мають призначити протягом двох діб. Про це Лекорню сказав в інтерв’ю Le Figaro, передає УНН.
Деталі
Як заявив Лекорню, після останніх двох днів переговорів з парламентськими партіями, які він провів за дорученням президента Емманюеля Макрона, вважає, "що моя місія завершена".
За його словами, він "спробував усе", щоб досягти компромісу, і він повідомив президенту, що Макрон повинен призначити нового очільника уряду "протягом найближчих 48 годин".
"Команда, яка повинна взяти на себе відповідальність, якою б вона не була, повинна бути повністю відірвана від президентських амбіцій на 2027 рік", - додав він.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню, якому було доручено вести переговори, заявив у середу, що перспектива нового розпуску парламенту зменшується, а прийняття бюджету у найближчі терміни реально узгодити з представниками політикуму країни.