Наступного премʼєра Франції призначать протягом 48 годин - Лекорню

Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню заявив, що нового прем’єра країни мають призначити протягом двох діб. Про це Лекорню сказав в інтерв’ю Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Як заявив Лекорню, після останніх двох днів переговорів з парламентськими партіями, які він провів за дорученням президента Емманюеля Макрона, вважає, "що моя місія завершена".

За його словами, він "спробував усе", щоб досягти компромісу, і він повідомив президенту, що Макрон повинен призначити нового очільника уряду "протягом найближчих 48 годин".

"Команда, яка повинна взяти на себе відповідальність, якою б вона не була, повинна бути повністю відірвана від президентських амбіцій на 2027 рік", - додав він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Франції у відставці Себастьян Лекорню, якому було доручено вести переговори, заявив у середу, що перспектива нового розпуску парламенту зменшується, а прийняття бюджету у найближчі терміни реально узгодити з представниками політикуму країни.