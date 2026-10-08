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Во Франции продолжаются протесты и марши школьников — что должен решить «экстренный план мер» министра образования

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Французские старшеклассники третью неделю протестуют из-за нехватки учителей и состояния школ. Правительство пообещало финансируемые меры до конца октября.

Во Франции продолжаются протесты и марши школьников — что должен решить «экстренный план мер» министра образования
REUTERS/Pedro Nunes

В четвер французские старшеклассники блокировали работу некоторых школ и устраивали марши по городам. Правительство пообещало решить проблемы, на которые жаловались учащиеся, — в частности, нехватку учителей и запущенное состояние школьных зданий, — однако предоставило мало конкретики, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Протестное движение, продолжающееся уже третью неделю, обнажило глубокую напряженность во Франции: с одной стороны — требования общественности инвестировать в приходящие в упадок государственные услуги, а с другой — испытывающее нехватку средств правительство, находящееся под давлением рынков облигаций, требующих сокращения государственного долга и бюджетного дефицита.

Учительница старших классов Диана Ди Шиулло присоединилась к учащимся во время масштабного марша в Марселе; она отметила, что всё, чего они хотят, — это качественное образование в надлежащих условиях. Она раскритиковала проблему переполненности классов, рассказав, что в этом году в её группе учатся 37 учеников.

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Что говорят в Минобразования Франции?

По данным Министерства образования, количество заблокированных школ постепенно уменьшалось. Ведомство сообщило, что утром было закрыто 224 школы, а к полудню их количество сократилось до 157, то есть 96% учебных заведений работали в обычном режиме.

В некоторых местах в Париже во время блокировок произошли столкновения между полицией и протестующими.

Масштабные акции протеста прошли по всей стране: от Лилля на севере до Ренна и Нанта на западе, в столице Париже, а также в Тулоне и Марселе на юге.

Министр образования Эдуар Жеффрей провел встречу с учениками и учителями в одной из школ города Реймса на востоке страны.

"Сейчас я внедряю план экстренных мер, чтобы обеспечить долгосрочную замену отсутствующих учителей", — заявил он после встречи, добавив, что также пересматривается вопрос перегруженного школьного расписания.

Во Франции нередко случается, что ученики занимаются с 8 утра до 6 вечера, а также получают большие объемы домашних заданий.

Жеффрей также сообщил, что работает над возможным совершенствованием Parcoursup — национального онлайн-портала для поступления в университеты, который подвергся значительной критике из-за сложности и способности вызывать стресс у абитуриентов.

Поздно вечером в среду премьер-министр Себастьян Лекорню пообещал, что до конца октября правительство представит "конкретные, быстрые и полностью профинансированные меры" в ответ на протесты, однако не привел никаких подробностей.

Одной из главных претензий, звучавших на плакатах и транспарантах, было недовольство чрезмерно жесткими действиями полиции во время волны протестов. Типичным примером такого недовольства стала надпись: "Слишком молоды, чтобы к нам прислушивались, но достаточно взрослые, чтобы против нас применяли слезоточивый газ".

С начала движения были зафиксированы сотни арестов и десятки случаев травмирования. В среду правительство приостановило использование светошумовых гранат при охране общественного порядка на протестах после того, как одному из подростков взрывом оторвало кисть руки.

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Как французские политики реагируют на протесты?

За шесть месяцев до выборов, на которых изберут преемника президента Эммануэля Макрона после завершения его второго подряд срока полномочий, реакция политиков на волну студенческих протестов оказалась резко поляризованной.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен подчеркнула ущерб, нанесенный учебным заведениям небольшой группой протестующих, и призвала их или их родителей оплатить счета за ремонт. Во вторник она изложила планы по сокращению государственных расходов в случае своей победы.

Её оппонент из ультралевого лагеря Жан-Люк Меланшон, который также имеет шансы выйти во второй тур выборов, назвал протестующих "невероятными" и осудил жестокость полиции.

Согласно опросу, проведенному компанией Elabe для телеканала BFM TV, 72% французов считают требования учащихся обоснованными, однако 55% из них убеждены, что протесты следует прекратить.

Правительство пытается соблюдать баланс: осуждать случаи насилия — в частности поджоги школ и травмирование персонала — и одновременно выражать понимание некоторых жалоб учащихся.

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Антонина Туманова

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