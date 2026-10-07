"Я выбрал образование, а не "Голодные игры" — бельгийские студенты протестуют против стоимости обучения, есть задержанные

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Сотни студентов, вдохновлённые, в частности, волной протестов в сфере образования в соседней Франции, вышли на улицы бельгийского города Льеж. Местные СМИ сообщают о 107 задержаниях за последние дни, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Информационное агентство Belga сообщило, что задержания связаны с такими правонарушениями, как повреждение имущества и поджоги.

Студенты протестуют против состояния системы образования франкоязычной части Бельгии, жалуясь на рост стоимости обучения, переполненные аудитории и трудности с доступом к учебным материалам.

Они держали плакаты с такими лозунгами, как "Здесь беспорядок, мы боремся за право! А не за привилегию!" и "Я выбрал образование, а не "Голодные игры"!!".

Эти беспорядки произошли после июньских столкновений между протестующими и полицией в Брюсселе, вызванных реформами образования, в частности повышением платы за обучение для большинства студентов франкоязычного сообщества Бельгии с 835 до 1194 евро (1280 долларов США).

На видео, распространяемых в социальных сетях в последние дни, видны разбитые стёкла, пожары и сотни преимущественно молодых протестующих в Льеже, а также полиция, перекрывающая дороги.

Во время протеста в среду было замечено, как полиция проверяла студентов на наличие оружия.

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Некоторые студенты рассказали агентству Reuters, что поддерживают связь со своими французскими коллегами.

"Мы поддерживаем друг друга, поскольку сталкиваемся с почти одинаковыми проблемами", — отметил 19-летний студент Альфред.

Амелия Ди Сальве, которой также 19 лет и которая готовится стать учительницей, рассказала, что студенческое движение в Бельгии началось ещё в начале года, но активизировалось с новой силой после того, как студенты увидели демонстрации во Франции.

"Когда мы поняли, что без протестов ничего не изменится, мы решили действовать... Франция действительно в определённой степени повлияла на нас", — сказала она.

Мэр Льежа Вилли Демейер заявил бельгийской телерадиокомпании RTBF, что надеется на восстановление спокойствия, а также на то, что "удастся наладить диалог, и молодые люди смогут мирно выразить свои недовольства и, по возможности, быть услышанными".

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