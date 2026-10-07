"Я обрав освіту, а не "Голодні ігри" - бельгійські студенти протестують проти вартості навчання, є затримані

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Сотні студентів, натхненні, зокрема, хвилею протестів у сфері освіти в сусідній Франції, вийшли на вулиці бельгійського міста Льєж. Місцеві ЗМІ повідомляють про 107 затримань за останні дні, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Інформаційне агентство Belga повідомило, що затримання пов’язані з такими правопорушеннями, як пошкодження майна та підпали.

Студенти протестують проти стану системи освіти франкомовної частини Бельгії, нарікаючи на зростання вартості навчання, переповнені аудиторії та труднощі з доступом до навчальних матеріалів.

Вони тримали плакати з такими гаслами, як "Тут безлад, ми боремося за право! А не за привілей!" та "Я обрав освіту, а не "Голодні ігри"!!".

Ці заворушення відбулися після червневих сутичок між протестувальниками та поліцією в Брюсселі, спричинених реформами освіти, зокрема підвищенням плати за навчання для більшості студентів франкомовної спільноти Бельгії з 835 до 1194 євро (1280 доларів США).

На відео, що поширюються в соціальних мережах останніми днями, видно розбите скло, пожежі та сотні переважно молодих протестувальників у Льєжі, а також поліцію, що перекриває дороги.

Під час протесту в середу було помічено, як поліція перевіряла студентів на наявність зброї.

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Деякі студенти розповіли агентству Reuters, що підтримують зв’язок зі своїми французькими колегами.

"Ми підтримуємо одне одного, оскільки стикаємося з майже однаковими проблемами", — зазначив 19-річний студент Альфред.

Амелія Ді Сальве, якій також 19 років і яка готується стати вчителькою, розповіла, що студентський рух у Бельгії розпочався ще на початку року, але активізувався з новою силою після того, як студенти побачили демонстрації у Франції.

"Коли ми зрозуміли, що без протестів нічого не зміниться, ми вирішили діяти... Франція справді певною мірою вплинула на нас", — сказала вона.

Мер Льєжа Віллі Демеєр заявив бельгійській телерадіокомпанії RTBF, що сподівається на відновлення спокою, а також на те, що "вдасться налагодити діалог, і молоді люди зможуть мирно висловити свої нарікання та, за можливості, бути почутими".

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