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"Я обрав освіту, а не "Голодні ігри" - бельгійські студенти протестують проти вартості навчання, є затримані

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Студенти в Льєжі протестують проти подорожчання навчання та проблем освіти. Затримання пов’язані з пошкодженням майна й підпалами.

"Я обрав освіту, а не "Голодні ігри" - бельгійські студенти протестують проти вартості навчання, є затримані
Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Сотні студентів, натхненні, зокрема, хвилею протестів у сфері освіти в сусідній Франції, вийшли на вулиці бельгійського міста Льєж. Місцеві ЗМІ повідомляють про 107 затримань за останні дні, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Інформаційне агентство Belga повідомило, що затримання пов’язані з такими правопорушеннями, як пошкодження майна та підпали.

Студенти протестують проти стану системи освіти франкомовної частини Бельгії, нарікаючи на зростання вартості навчання, переповнені аудиторії та труднощі з доступом до навчальних матеріалів.

Вони тримали плакати з такими гаслами, як "Тут безлад, ми боремося за право! А не за привілей!" та "Я обрав освіту, а не "Голодні ігри"!!".

Ці заворушення відбулися після червневих сутичок між протестувальниками та поліцією в Брюсселі, спричинених реформами освіти, зокрема підвищенням плати за навчання для більшості студентів франкомовної спільноти Бельгії з 835 до 1194 євро (1280 доларів США).

На відео, що поширюються в соціальних мережах останніми днями, видно розбите скло, пожежі та сотні переважно молодих протестувальників у Льєжі, а також поліцію, що перекриває дороги.

Під час протесту в середу було помічено, як поліція перевіряла студентів на наявність зброї.

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Додамо

Деякі студенти розповіли агентству Reuters, що підтримують зв’язок зі своїми французькими колегами.

"Ми підтримуємо одне одного, оскільки стикаємося з майже однаковими проблемами", — зазначив 19-річний студент Альфред.

Амелія Ді Сальве, якій також 19 років і яка готується стати вчителькою, розповіла, що студентський рух у Бельгії розпочався ще на початку року, але активізувався з новою силою після того, як студенти побачили демонстрації у Франції.

"Коли ми зрозуміли, що без протестів нічого не зміниться, ми вирішили діяти... Франція справді певною мірою вплинула на нас", — сказала вона.

Мер Льєжа Віллі Демеєр заявив бельгійській телерадіокомпанії RTBF, що сподівається на відновлення спокою, а також на те, що "вдасться налагодити діалог, і молоді люди зможуть мирно висловити свої нарікання та, за можливості, бути почутими".

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Антоніна Туманова

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Вибухи
Пожежі
Соціальна мережа
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Reuters
Брюссель
Франція
Бельгія