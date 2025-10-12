Лекорню назвал главный приоритет на посту премьера Франции
Киев • УНН
Во второй раз назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню объявил своей основной целью принятие бюджета страны на 2026 год. Он подчеркнул, что не держится за должность и стремится вывести страну из сложной ситуации.
Повторно назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню очертил свои цели на посту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.
Подробности
По словам политика, основная его цель - принятие бюджета страны на 2026 год.
У меня нет других амбиций, кроме как вывести нас из этой ситуации, которая объективно очень сложна для всех. Главное – это то, как мы гарантируем, чтобы 31 декабря был бюджет социального обеспечения и бюджет государства, и чтобы мы справились с некоторыми чрезвычайными ситуациями
Он добавил, что "не держится за должность" и "надеется, что не станет проблемой".
Напомним
10 октября президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Это произошло после консультаций с представителями основных политических сил, за исключением леворадикальной и ультраправой партий.
Прихоти по сокращению украинской армии - абсолютно "красная линия" для Франции - Лекорню09.07.25, 17:16 • 3133 просмотра