Лекорню назвал главный приоритет на посту премьера Франции

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 23833 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 39690 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 24721 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 30116 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 22369 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 25552 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 33654 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42944 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 63207 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35229 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1м/с
94%
750мм
Популярные новости
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони11 октября, 15:37 • 13208 просмотра
Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышки бубонной чумы - росСМИ11 октября, 15:51 • 9430 просмотра
Белгородщина в рф под ударом: предположительно, снова атакована ТЭЦ "Луч"11 октября, 16:58 • 3154 просмотра
Партизаны «АТЕШ» заявляют о катастрофических потерях оккупантов на юге11 октября, 18:44 • 3396 просмотра
Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИVideo20:48 • 11769 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 23833 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 39686 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 28958 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 63207 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 48791 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Одесса
Канада
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 33746 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 35948 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 38241 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 104032 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 46995 просмотра
Актуальное
Бильд
Ручная граната
ATACMS
E-6 Mercury
Детонатор

Лекорню назвал главный приоритет на посту премьера Франции

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Во второй раз назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню объявил своей основной целью принятие бюджета страны на 2026 год. Он подчеркнул, что не держится за должность и стремится вывести страну из сложной ситуации.

Лекорню назвал главный приоритет на посту премьера Франции

Повторно назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню очертил свои цели на посту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

Подробности

По словам политика, основная его цель - принятие бюджета страны на 2026 год.

У меня нет других амбиций, кроме как вывести нас из этой ситуации, которая объективно очень сложна для всех. Главное – это то, как мы гарантируем, чтобы 31 декабря был бюджет социального обеспечения и бюджет государства, и чтобы мы справились с некоторыми чрезвычайными ситуациями

- сказал Лекорню.

Он добавил, что "не держится за должность" и "надеется, что не станет проблемой".

Напомним

10 октября президент Франции Эмманюэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Это произошло после консультаций с представителями основных политических сил, за исключением леворадикальной и ультраправой партий.

Прихоти по сокращению украинской армии - абсолютно "красная линия" для Франции - Лекорню09.07.25, 17:16 • 3133 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Франция